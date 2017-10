Kvůli stezce, která bude kopírovat obchvat Pardubic, můžou i vyvlastňovat

Pardubice – Město plánuje další cyklostezku, bude dlouhá asi čtyři kilometry a bude kopírovat trasu severovýchodní části obchvatu Pardubic. Město ji chce stavět ve stejnou dobu, kdy bude Ředitelství silnic a dálnic budovat právě severovýchodní obchvat. Jeho stavba by měla začít v roce 2019.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Cyklostezka bude, stejně jako severovýchodní větev obchvatu města, dlouhá zhruba čtyři kilometry. Z kruhové křižovatky u Globusu v Trnové povede přes Fáblovku, z velké části mimo zastavěné území města, a vyústí do již hotové kruhové křižovatky na Dubině,“ uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.



Ke stavbě bude potřeba více než sto pozemků, město je však vlastníkem pouze dvacítky z nich. „Budeme muset vykoupit asi osmdesát pozemků na katastrálních územích Trnová a Pardubice, a ty mají více než sto vlastníků,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.



NEJDŘÍVE STAVBA, POTOM ODKUP POZEMKŮ

Zajímavý je samotný proces zajištění pozemků, který podle náměstkyně Dvořáčkové nebude jednoduchý. S majiteli chce město uzavřít smlouvy o podmínkách provedení stavby. Teprve po dokončení cyklostezky město od majitelů pozemky odkoupí.



„Každá smlouva bude obsahovat závazek města k odkupu pozemků dotčených stavbou po jejím dokončení, a naopak závazek vlastníků po dokončení stavby pozemky prodat,“ vysvětlila náměstkyně Dvořáčková. Město si tak zajistí, že odkoupí pouze pozemky, které jsou pro stavbu cyklostezky opravdu potřebné. Pokud nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, bude muset daný pozemek vyvlastnit. „To samé platí pro případ, kdy se s vlastníky nedohodneme na kupní ceně,“ doplnila náměstkyně. Podle ní město majitelům rozešle dopisy v nejbližších dnech. Na stavbu cyklostezky chce město čerpat dotace z evropských fondů.



Cyklostezky jsou v Pardubicích velké téma. Do dvou let by měla začít také stavba cyklostezky, která bude kopírovat levý břeh řeky Labe. Trasa začne u železničního mostu před rosickým nádražím a povede až do Svítkova.



Ještě letos mají začít práce na stezce Vinice – stará vojenská plovárna, která začne u tenisových kurtů v ulici K Vinici a povede podél střelnice až ke stávající komunikaci v bývalém vojenském areálu. Dlouhá bude necelý kilometr. A od srpna se pracuje na stavbě cyklostezky, která spojí Pardubice s Dražkovicemi, do konce roku má být hotovo. Lada Součková, Pavlína Roztočilová