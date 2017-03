Larischova vila má být v jednom areálu s popravištěm

Pardubice - Pardubice – Sjednotit území bývalého popraviště a nynějšího Památníku zámeček a Larischovy vily do jediného areálu. To je společný záměr města a kraje.

„Kraj i město chce propojit oba areály tak, aby existoval jeden okruh. Popraviště je města, Larischova vila pak zase Československé obce legionářské," říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE

Město Pardubice mezitím připravuje rozsáhlou rekonstrukci, která by měla rozšířit a zatraktivnit území někdejšího popraviště.



„Město teď chystá projekt za 15 milionů na úpravu popraviště. V týmu máme zástupce všech stran a vzájemné plány nejsou v konfliktu a mohou na sebe vhodně a dobře navazovat. Pokud by se oba projekty podařilo dotáhnout do konce, budeme schopni nabídnout expozice a prezentace na Heydrichiádu, které z pohledu cestovního ruchu a edukativní turistiky budou v Evropě jedinečné," říká Jakub Rychtecký, náměstek primátora Pardubic.



Rozdělení území však plánům na rozvoj brání. Mezi popravištěm a zámečkem vede pozemek, který vlastní Foxconn. Navštívit obě místa znamená dlouhou procházku kolem plotu celého areálu.



„Společnými silami chceme tlačit i na Foxconn, aby se obě území spojila. Firma to prý ve výhledu dalších tří let odmítá, ale budeme na tom trvat. Nechceme návštěvníky stále vodit oklikou," dodává Rychtecký.

Dalším z hlavních úkolů bude pak zachránit samotnou rozpadající se vilu.



„Vedle vlastních zdrojů budeme hledat také jinde. Ve státním rozpočtu dotační tituly nejsou a když, tak drobné. Odhadní cena kompletní rekonstrukce je 55 milionů, ale se vším všudy půjde asi o 70 až 90 milionů včetně expozic," vysvětluje hejtman Netolický.



Hlavní problém je s věžičkou. „Pardubice jsou spolu s krajem připraveny se podílet na sanaci věžičky a hledat k tomu státní zdroje. Není bohužel možné čerpat zdroje z fondů Evropské unie. Vila by musela být národní kulturní památkou a tou není," poznamenal Jakub Rychtecký.