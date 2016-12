Ledovka na Pardubicku. Silnice jsou místy jako sklo

Pardubicko - Ledový potah silnic zavinil od rána několik dopravních nehod.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Ledovka na Pardubicku proměnila 23. prosince silnice v kluziště a dopravní nehody na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejvážnější byl asi střet osobního vozu a trolejbusu na Dašické ulici v Pardubicích.

"Řidička jedoucí proti trolejbusu vozidlo přibrzdila a to se na ledu dostalo do protisměru, kde se bočně střetlo s trolejbusem. Žena utrpěla lehké zranění, se kterým byla převezena do nemocnice k ošetření," uvedla mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

Pobodný osud toto ráno potkal i dalších osm řidičů. Bouralo se na rosickém nadjezdu, dvě nehody se staly na čtyřproudu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, u Chvojence skončilo v příkopu nákladní vozidlo, které museli vytahovat hasiči. Ti už v půl páté v Horních Ředicích vyprošťovali a převraceli zpět na kola nákladní vozidlo, které skončilo na boku.

"Hlášena byla také kvůli ledovce zcela nesjízdná silnice z Býště na Třebechovice. Vzhledem k tomu, že silnice na mnoha místech stále ještě jsou namrzlé, vyzýváme řidiče k co možná největší opatrnosti," dodává Eva Maturová.