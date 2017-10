Lékaři zavřou své ordinace

Pardubice /ROZHOVOR/ - Atmosféru východočeského derby již zná z minulých let, tehdy byl ovšem na opačné straně. V létě se přesunul do Pardubic, poprvé tak může zasáhnout do děje v dresu Dynama. V neděli, kdy se první derby aktuální hokejové sezony hraje, navíc pardubický brankář Ondřej Kacetl oslaví své sedmadvacáté narozeniny.