Letiště na podzim počítá až s patnácti lety týdně

Pardubice – Už zítra by měl na pardubickém letišti přistát boeing v barvách irského nízkonákladového dopravce Ryanair. Přiletí z Londýna a je příslibem lepších časů na letišti, které v předchozích letech přišlo o 150 tisíc cestujících. Pokud půjde vše podle plánu, měl by být navíc v prosinci otevřen nový terminál.

„Splnila bych tak slib, který jsem dala akcionářům – že přivedu na letiště nové linky a dokončím stavbu terminálu,“ říká ředitelka pardubického letiště HANA ŠMEJKALOVÁ.



V úterý 5. září do Pardubic poprvé přiletí letadlo společnosti Ryanair z Londýna. Jsou potřeba speciální přípravy?

Naší povinností je plně respektovat odbavovací postupy Ryanairu, takže máme hodně práce s tím, abychom měli vše připravené dle požadavků dopravce. Můj tým se byl podívat na letišti v Ostravě, kam irský dopravce už delší dobu létá, aby načerpal konkrétní poznatky nutné k procesu odbavení. Abychom nepochybili a věděli, co nás čeká. Druhá stránka tohoto významného dne je naše pozornost věnovaná marketingu a propagaci. Připravujeme oslavy, máme pro první cestující připravené dárky, domlouváme s hasiči slavobránu z vody. Termín se blíží a nervozita stoupá, ale domnívám se, že budeme připraveni.



Měla irská aerolinka hodně podmínek, které jste museli splnit?

Když jsme do jednání vstupovali, tak jsme věděli, že Ryanair je dopravce, který má poměrně striktní podmínky a také vysoké penále, pokud tyto podmínky splněny nebudou. Vzhledem ke službám, které pardubické letiště nabízí, jsme ale neměli obavy, že bychom něco nesplnili.



Máte nějakou zpětnou vazbu, jaký je zájem o letenky na lince Pardubice – Londýn?

Nechala jsem si zjistit, jak vypadá náš první let. Z Pardubic je linka vytížena skoro z 90 procent, z druhého směru je to kolem 60 procent. Není divu, že je to trochu méně – na anglicky mluvícím trhu musíme teprve udělat velkou reklamu, což je nelehká práce. Je to odpovědnost Ryanairu, ale i my pořádáme různé akce na podporu této linky.



Budete při těchto reklamních akcích zdůrazňovat, že jsou Pardubice jen zhruba 100 kilometrů od Prahy?

V první řadě chceme prezentovat region. Bylo by krajně nefér zavést sem linku a tvářit se přitom, že jsme jen letiště nedaleko Prahy. Linky z londýnského Stanstedu do Prahy existují, tudíž jsme se před otevřením trasy do Pardubic museli ujistit, že to přinese nové cestující. Než ale na britském trhu vejdeme ve známost, tak samozřejmě říkáme, že jsme kousek od Prahy a že se tam dá lehce dostat po dálnici.



Jednáte s Ryanairem o dalších pravidelných linkách do Pardubic?

Pokud tento dopravce zahájí někam lety, tak má tendenci každý rok otevřít nějakou novou linku. V době, kdy jsme ještě jednali o letech na Stansted, tak už s námi Ryanair začal vyjednávat o dalších destinacích. Zajímavou destinací by pro nás na základě odborné analýzy byla Barcelona, ale Ryanair zatím tuto linku z Pardubic otevřít nechce. Nabídli nám náhradní řešení, během vyjednávání ovšem nemohu říci nic konkrétního. Vypadá to ale velice pozitivně.



Jak to vypadá s lety do Ruska, které dříve zajišťovaly letišti přísun cestujících?

Návrat ruské klientely je jedna z našich priorit. Na podzim bychom měli na letišti přivítat už dva ruské dopravce, nyní jsme těsně před podpisem smluv. Pokud vše dobře dopadne, bude k dispozici několik destinací v Rusku. Společně s třemi lety Ryanairu bychom se tak dostali na 15 letů týdně.



Co letní chartery? Jednáte s cestovními kancelářemi o rozšíření počtu destinací?

Těch destinací z Pardubic je zatím velice málo, chceme jich pro naši klientelu nabídnout podstatně víc. Vyjednáváme třeba o návratu Antalye, o kterou mají turisté zájem. Rádi bychom také získali i nějakou novou destinaci, kam se dá létat nejen v letních měsících.



V minulých letech zaznamenalo letiště velký propad cestujících. Jaký to má vliv na ekonomiku společnosti East Bohemian Airport (EBA), která letiště spravuje?

Společnost má nějaké fixní náklady, které je samozřejmě výhodnější „rozpustit“ ve větším množství cestujících. Já jsem spořivý člověk, máme nový byznys plán a daří se nám vydělávat víc, než se plánovalo. Chtěla bych ovšem společnost dostat do plusových výsledků bez jakékoliv závislosti na akcionářích. Dosud jsme žádné provozní dotace od akcionářů nedostávali, provoz si hradíme z vlastních výnosů.



Nový terminál už získává konkrétní obrysy. Daří se dodržovat harmonogram? Kdy počítáte s otevřením nové odbavovací haly?

Harmonogram dodržujeme. V půlce listopadu by nám měl dodavatel stavby začít terminál předávat, což je práce tak na 14 dní až jeden měsíc. Počítám, že první cestující projde novým terminálem už v prosinci.



Aby se ušetřily náklady, horní patro terminálu zatím nebude zařízeno. Počítá se v dohledné době s dostavbou?

Projekt byl kvůli zlevnění o některé plochy „ořezán“ a odneslo to i druhé nadzemní podlaží. Nicméně k mé velké radosti oba akcionáři jako správní hospodáři souhlasili, abychom se pustili do dostavby. Během stavby terminálu to ale nejde, jelikož by to mohlo zpochybnit původní výběrové řízení. Do druhého podlaží se tedy pustíme, až bude stavba předána. V horním patře by měl být VIP salónek, restaurace a kanceláře společnosti EBA. Byla bych ráda, aby se nám to podařilo zrealizovat v příštím roce.