Letiště Pardubice v létě omezí výcvik. Kvůli hluku

Pardubice – Pardubické vojenské letiště poskytne přes letošní léto azyl stíhačům a bitevníkům ze základny Čáslav.Krom výcviku vrtulníkových pilotů tak z Pardubic budou startovat a přistávat i bitevníky mířící na výcvik a stíhači, kteří drží pohotovost pro obranu vzdušného prostoru republiky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Provoz na pardubickém letišti se zvýší, armáda však slibuje omezení výcvikových letů, aby snížila hlukovou zátěž okolí. Oznámili to zástupci Armády České republiky po schůzce s představiteli místní samosprávy.



VRTULNÍKY USTOUPÍ

Tím, kdo přes léto ustoupí, bude Centrum leteckého výcviku (CLV) operující především s vrtulníky.



„Vedení CLV uznalo, že jejich činnost je spojena se zatížením hlukem obyvatel okolních obcí, nicméně se snaží udělat maximum pro jeho snížení. Oproti loňskému roku slibují snížení četnosti pohybů vrtulníků a omezit výcvik i přes prázdniny," nechal se slyšet ředitel CLV Jaroslav Špaček.



Čáslavské letiště plánuje výluku od 22. června do 21. srpna. „Je to z důvodu opravy pojížděcí dráhy. Zde se musí do hloubky pěti centimetrů odfrézovat asi čtyřicet tisíc metrů povrchu aby se mohly opravit ukryté trhliny. Znovu se položí nový asfalt, vyřežou se spáry a obnoví značení," uvedl mluvčí čáslavské základny Tomáš Maruščák.



POHOTOVOST DRŽÍ DÁL

Zástupce velitele čáslavské základny plukovník Martin Nezbeda, který se schůzky se starosty také zúčastnil, zdůraznil, že jejich letecký výcvik bude organizován tak, aby byl region co nejméně zatížený hlukem.



Pohotovostní systém však pochopitelně bude aktivní nepřetržitě po čtyřiadvacet hodin a také o víkendech a to jak ke cvičným, tak rovněž případným ostrým startům.