Letiště posílí svou bezpečnost

Pardubice – Bezpečnější než doposud by mělo být pardubické letiště. Získá totiž více než osm milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které využije na nákup bezpečnostních zařízení.

Ilustrační fotoFoto: Petr Huňáček/www.lkpd.info

Dotace pomůže letišti s vybavením nové odletové haly. „Příspěvek nám byl schválen v požadované výši. To naší společnosti umožní pořízení nezbytných přístrojů, například detektoru výbušnin, rentgenu zavazadel, bezpečnostních rámů a kamer do kamerového systému, a také pořízení elektronické zabezpečovací signalizace," uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová.



MAXIMÁLNÍ SNÍŽENÍ MOŽNÝCH RIZIK

Celkové náklady na nová bezpečnostní opatření by podle Šmejkalové měly být zhruba 9,5 milionu korun. „V dnešní rozbouřené době je nezbytné investovat do zajištění bezpečnosti a maximální eliminace možných rizik. Letiště již dnes splňuje veškeré bezpečnostní požadavky, je držitelem certifikátu, který dokládá, že bezpečnost letového provozu je zde v souladu s požadavky Evropské agentury pro bezpečnost v letectví, tedy s evropskou legislativou. Tuto certifikaci získal pardubický aeroport loni v listopadu jako první z pěti českých letišť spadajících do působnosti evropské agentury," řekl pardubický primátor Martin Charvát.



ROZVOJ LETIŠTĚ A NOVÝ TERMINÁL

Pardubické letiště, které v roce 2015 po odchodu významného ruského dopravce přišlo ročně o podstatnou část svých příjmů, začalo v loňském roce se stavbou nové odbavovací haly, jež by měla cestujícím začít sloužit na konci letošního roku.



„Získání dotace na zvýšení bezpečnostních opatření na letišti ve výši 85 procent uznatelných nákladů je úspěch, ale také znamení toho, že pardubické letiště je coby mezinárodní letiště perspektivní. Jsem přesvědčen o tom, že s dokončením terminálu nás čeká jeho další rozvoj. První vlaštovkou je zřízení pravidelné linky Pardubice – Londýn kterou bude od září provozovat společnost Ryannair," řekl náměstek primátora zodpovědný za strategický rozvoj města a dotační politiku Jan Řehounek.