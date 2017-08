Letní kina dnes: v Pardubicích Správní chlapi, v Opatovicích Řachanda

Pardubice - Dvě kina, dva filmy. To je dnešní nabídka pro příznivce tradičního letního biografu.

Pardubické letní kino.Foto: Tomáš Kubelka

Russell Crowe a Ryan Gosling se dnes večer v pardubickém letním kině představí jako Správní chlapi. To je název akční komedie amerického režiséra Shanea Blacka z roku 2016, kterou dnes ve 21 hodin vedle Tyršových sadů promítnou organizátoři letního kina. Ryan Gosling hraje soukromého detektiva, který začíná spolupracovat s nájemným ranařem, kterého ztvárnil Crowe. Společně vyšetřují případ pohřešované dívky a také úmrtí pornohvězdy. Promítání je zdarma.



Letní kino před kulturním domem ve Chvaleticích nabídne dnes od 21 hodin pohádku Řachanda, vyprávějící o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé – jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Na promítání je vstup zdarma.