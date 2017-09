Letní kino ukončilo sezónu Detektivem Downem. Za dva měsíce přišlo 60 tisíc lidí

Pardubice - Dvanáctý ročník Pardubického letního kina se tento týden dobral ke svému konci. Na každodenní večerní promítání dorazilo podle odhadu organizátorů celkem asi 60 tisíc diváků. Promítalo se téměř nepřetržitě po dobu dvou měsíců, vynechalo se pouze šestkrát kvůli nepříznivému počasí.

Letos se diváci mohli těšit z několika novinek. Letní kino se přemístilo do centra města, místo prostoru u pardubického skateparku nedaleko nádraží, kde se promítalo několik posledních let, se kino přestěhovalo na plochu vedle Tyršových sadů. Nově také cizojazyčné filmy byly promítány častěji s dabingem než v původní verzi a s titulky, organizátoři se tak přizpůsobili preferenci lidí, kterou zjišťovali v anketě.



„Letní kino je i o setkávání se s přáteli, nejen o zhlédnutí filmu, takže jsme u většiny filmů s výjimkou muzikálů přešli k dabovaným verzím,“ uvedl organizátor Jan Motyčka. Novinkou letošní sezóny bylo také to, že kino zůstávalo „otevřené“ i přes den, například v prostoru za hledištěm si mohli návštěvníci zahrát beach volejbal.



Posledním promítaným filmem byl česko-norský snímek Detektiv Down, který byl doprovázen programem školy Svítání. „Nechyběla ani filmová delegace, křest almanachu školy Svítání a spousta dárků pro návštěvníky,“ informoval jeden z provozovatelů kina Tomáš Drechsler.



Filmových delegací navštívilo největší letní kino v České republice hned několik. První promítací večer do kina zavítal režisér filmu Anděl páně 2 Jiří Strach, producent Čestmír Kopecký představil jeden z nejdiskutovanějších českých filmů Všechno bude fajn. Promítání rodinné komedie Špunti na vodě zase odstartovalo slovy režiséra Jiřího Chlumského. Kino také navštívil Miloslav Šmídmajer, aby zde uvedl snímek Miluji tě modře. Lada Součková