Letní kino v srpnu nabídne komedie, dramata, thrillery i filmy pro děti

Pardubice – Do druhé poloviny vstupuje promítání Pardubického letního kina, které se přesunulo do areálu bývalých jatek vedle Tyršových sadů.

Přestože v úvodu areál řadu návštěvníků zaskočil, po letech totiž není v letním kině tráva, nýbrž štěrk a písek, návštěvnosti to nakonec neuškodilo. „Pokud večery nepokazil déšť, návštěvnost v červenci vždy překročila tisícovku diváků, pokud film přijeli osobně uvést jeho tvůrci, přiblížila se k hranici dvou tisíc,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka.



Podle stejného schématu jako v červenci se bude promítat i v srpnu – s tím rozdílem, že začátek akce bude ve 21 hodin a pondělní program se částečně vrátí ke své původní dramaturgii artových filmů.



„Úterky budou patřit světové tvorbě, středy filmům animovaným, čtvrtky opět světové tvorbě, pátky české kinematografii, soboty oscarovým snímkům a neděle globálně úspěšným kasovním trhákům. A české filmy opět přijedou osobně uvést jejich tvůrci – už první srpnový pátek předvedou svoji tvorbu mladí filmaři v komedii Všechno bude fajn pod vedením úspěšného producenta Čestmíra Kopeckého,“ uvedl Motyčka.



Na další promítání by pak měli dorazit také režisér Dušan Klein, scénárista Ladislav Pecháček, režisér Miloslav Šmídmajer nebo členové tvůrčího týmu Jana Hřebejka.

Program letního kina

3. 8. Než jsem tě poznala

4. 8. Všechno bude fajn

5. 8. Kubo a kouzelný meč

6. 8. Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti

7. 8. Vážený občan

8. 8. Správní chlapi

9. 8. Čapí dobrodružství

10. 8. Zakladatel

11. 8. Jak básníci čekají na zázrak

12. 8. Deepwater Horizon: Moře v plamenech

13. 8. Zúčtování

14. 8. Psí poslání

15. 8. Týpci a zbraně

16. 8. Lego Batman film

17. 8. Kong: Ostrov lebek

18. 8. Miluji tě modře

19. 8. Noční zvířata

20. 8. John Wick 2

21. 8. Dívka ve vlaku

22. 8. Collateral Beauty: Druhá šance

23. 8. Kráska a zvíře

24. 8. Sebevražedný oddíl

25. 8. Zahradnictví: Rodinný přítel

26. 8. Rogue One: Star Wars Story

27. 8. Rychle a zběsile 8

28. 8. 150 miligramů

29. 8. Tohle je náš svět

30. 8. Balerína

31. 8. Podfukáři 2

1. 9. Detektiv Down

2. 9. Klient

3. 9. Nerve: Hra o život