Letní stadion se politikům líbí. Peníze ale na něj neschválili

Pardubice – Vizualizace nové podoby Letního stadionu v Pardubicích vypadají velice dobře. Shodli se na tom i pardubičtí zastupitelé napříč politickým spektrem. Jenže na projekt neschválili požadované peníze – více než půl miliardy korun.

Podle plánu má vzniknout fotbalový stadion s kapacitou 4700 sedících diváků. „Součástí projektu je obnova a modernizace západní tribuny, kde bude zázemí pro hráče, pořadatele a novináře. Také plníme požadavek, aby z brány Borců bylo neustále vidět na západní tribunu. Východní tribuna – brána Borců – je na zpracování nejnáročnější, našli jsme pro ni nové využití, vznikne zde fanzóna, kavárna a výčep. Horní část bude součástí veřejného prostoru. Budou zde projekce různých akcí. Brána borců tak dostane smysluplné využití,“ uvedl na čtvrtečním zasedání zastupitelstva Jiří Slánský z ateliéru Jika – CZ, který návrh Letního stadionu zpracovával.

Počítá i s multifunkčními plochami pro veřejnost v areálu bývalých jatek. „Ve východní části vzniknou vlastní plochy, které nebudou spjaty s provozem stadionu,“ doplnil Slánský.

Revitalizace Letního stadionu včetně přilehlých komunikací má vyjít na více než půl miliardy korun. A právě to řadě zastupitelů vadí. Peníze na opravu by měly jít z miliardového úvěrového rámce, který si pardubická radnice vzala u Komerční banky. „Všechno je to super. Až na tu cenovku. Z miliardy nejsem schopen odsouhlasit 510 milionů do fotbalu,“ řekl František Brendl (Pardubáci). Ten také společně s dalšími opozičníky kritizoval to, že podle původních informací měla revitalizace stát maximálně 350 milionů korun.



Proti tomu se ale vedení města rázně ohradilo. „Není to pravda. Revitalizace samotného stadionu se z původně odhadovaných 241 milionů dostala na 250 milionů, s DPH je to pak 302 milionů. Dalších 173 milionů (s DPH 209) oproti původně plánovaným 150 milionům představuje investování do infrastruktury, tedy dalšího zázemí pro sportovce, parkování, příjezdové komunikace, jejich osvětlení a podobně,“ konstatoval primátor Martin Charvát (ANO).



Pro přijetí návrhu bylo potřeba 20 hlasů, pro rekonstrukci stadionu nakonec hlasovalo 18 zastupitelů, 4 se zdrželi, 1 byl proti a 5 nehlasovalo vůbec.



ZKUSÍ TO ZNOVU

Vedení města se ale myšlenky revitalizace Letního stadionu nevzdává. „Předneseme materiál znovu s přesnějším rozčleněním financí na jednotlivé etapy. Už jsem se domluvila s vedoucím odboru majetku a investic, že zprávu na zastupitelstvu předložíme za měsíc nebo za dva,“ uvedla včera náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková (ANO).

Rozsáhlá debata, která na zastupitelstvu proběhla, ale náměstkyni nijak nepřekvapila. „Asi nebylo dobré toto téma předkládat před volbami,“ řekla Dvořáčková.