Lety Pardubice – Londýn budou. Ale letiště si je musí zaplatit

Pardubice - Na novou linku Ryanairu nedají město a kraj ani korunu.

Letoun společnosti RyanairFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Ohlášená linka mezi pardubickým letištěm a Londýnem v říjnu skutečně začne létat. Nízkonákladová společnost Ryanair si za ni ovšem nechá od pardubického letiště zaplatit.

Fakt, že se z Pardubic bude třikrát týdně létat do Londýna, vypadá na první pohled skvěle. Zvlášť, když ceny letenek, které jsou na stránkách dopravce již v prodeji, jsou velmi výhodné.



Zaplatí za to ovšem společnost East Bohemian Airport (EBA), která bude muset nové lety dotovat. V praxi nízkonákladových dopravců se nejedná o nic neobvyklého. Tyto aerolinky sice nabízí zákaznicky lákavé ceny, dosahují jich ale s pomocí smluv o dotování provozu.



Za linku Ryanairu by měla EBA zaplatit částku 24 milionů. Původně se hovořilo o tom, že částku složenou z dotační pobídky a ztráty způsobené odpuštěním letištních poplatků dopravci poskytnou akcionáři, tedy město a kraj. Na úterním společném jednání rad města a kraje však ale zaznělo jasné ne.



„Smlouva s Ryanairem bude na pět let. Výnosy z ní jsou počítány na 18 milionů bez započtení dalších obchodních aktivit, jako je prodej paliva či výnosy z provozu podniků a obchodů na novém terminálu. Projekt Ryanairu není pro EBA primárně ztrátový," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

MUSÍ SI NA LINKU VYDĚLAT SAMI

Společnou řeč našel i s krajem. „Byznys plán je pro nás akceptovatelný, když si na něj EBA sama vydělá. Kraj ani město tuto aktivitu dotovat nebudou. Díky bohatým rokům má EBA z minulosti ještě, i přes loňskou ztrátu 12 milionů korun, k dispozici 18 milionů," dodal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.



Oba politici jsou přesvědčeni, že EBA situaci finančně zvládne a nebude ji třeba dotovat z veřejných peněz.

Poplatky za armádní lety nebudou

Kauza výběru poplatků v rozporu s mezinárodní úmluvou za lety, které pro armády objednává NATO, ještě nekončí. Na případ upozornil Pardubický deník v pátečním vydání. Město, kraj, armáda a EBA se kvůli tomu ještě jednou sejdou k diskuzi. „I když nám to bylo vysvětlováno, nejasnosti trvají. Přestože management EBA trvá na tom, že by se poplatky účtovat měly, představenstvo odsouhlasilo, že se vybírat nebudou a budeme usilovat, aby tento stav platil i do budoucna," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát. Ze stránek společnosti EBA také zmizelo tiskové prohlášení, ve kterém společnost tvrdila, že média nebyla přesná.