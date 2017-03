Lezci a lezkyně bojovali o reprezentaci.

Praha/Pardubice - Letošní ročník prestižní filmové přehlídky Febiofest již tradičně v Praze odstartovala pardubická rodačka, moderátorka Jolana Voldánová. „Jsme pyšní na to, že se nám podařilo do České republiky opět získat velké světové hvězdy a skvělé filmy," konstatovala Jolana Voldánová. Do Pardubic Febiofest dorazí 10. dubna.