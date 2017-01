Libuše se ozvala poprvé před 75 lety. Vydržela půl roku

Pardubice – Je mrazivá noc mezi 28. a 29. prosincem roku 1941. Nad ztemnělou krajinou tehdejšího protektorátu hučí osamělý britský bombardér. Do vlasti se na jeho palubě vrací parašutisté skupin Anthropoid a Silver A a Silver B.

Památník Zámeček v Pardubicích si včera připomněl 75 let od té doby, co se z okupované vlasti do Anglie ozvali výsadkáři paraskupiny Silver A.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na válečné frontě se tohoto roku stalo hodně. V červnu Hitlerovy armády napadly Sovětský svaz a v této chvíli se zastavily na dohled od moskevských předměstí. Třetí říše se zmocnila Jugoslávie a Řecka. Do války ale také vstupují naplno Spojené státy americké poté, co Japonsko 7. prosince zaútočí na Pearl Harbour na Hawajských ostrovech. DOSTAŇTE HEYDRICHA Pro dění v Československu jsou ale důležití muži, kteří právě koncem tohoto roku dopadají do zasněžených polí. Výsadkáři mají mnoho úkolů. Mezi nimi ale figuruje především odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Českoslovenští vojáci jeho likvidací mají zajistit, aby na okupovanou republiku nebylo v mezinárodní politice nahlíženo pouze jako na okupovanou zemi, ale aktivní bojující stát na straně spojenců.



Součástí běhu událostí jsou i parašutisté ze Silver A. Jejich úkolem bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj.



Radistovi Silver A Jiřímu Potůčkovi se 9. ledna podařilo vysílat, byť neúspěšně, z lomu v obci Hluboká u Ležáků. Další pokus, 15. ledna, již byl úspěšně zachycen. Spojení s Londýnem se dařilo udržovat po dobu více než pěti měsíců.

Silver A přímo spolupracoval s Anthropoidem a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu poskytováním radiového spojení.



Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl úspěšně proveden 27. května 1942 skupinou Anthropoid.



Nacisté odvetou spáchali krvavé, brutální zločiny na českém národu. Vypálili a vyvraždili Lidice, Ležáky a popravili desítky přímých spolupracovníků Silveru A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde přežili jen nemnozí.

