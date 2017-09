Lídři o kouření v restauracích a zákazu prodeje o svátcích

Pardubice - Více než 70 návštěvníků navštívilo velkou předvolební debatu, kterou pro pět nejsilnějších politických stran uspořádal pardubický klub Mladých konzervativců.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

Hnutí ANO 2011 reprezentoval volební lídr a předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník, sociální demokraté taktéž vyslali svoji jedničku - ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojku. Pozadu nezůstala ani TOP09 zastoupená svým krajským lídrem Jiřím Skalickým, stejně jako komunisté, za které se zúčastnil dlouholetý poslanec Václav Snopek. Občanská demokratická strana pak nominovala svého krajského předsedu a dvojku na kandidátní listině Radima Jirouta.

Hned v úvodu jednotliví kandidáti krátce shrnuli svoji práci v uplynulém volebním období. Poté Petr Tomášek, moderátor debaty a současně republikový místopředseda Mladých konzervativců, zahájil první blok otázek týkající se zásahů státu do svobod občanů, zejména protikuřáckého zákona a zákazu prodeje o svátcích.

„Zákaz kouření v restauracích je věc v západní ale i východní Evropě naprosto běžná. Je ale potřeba také používat zdravý rozum. Jsem proto rád, že zákon nakonec nezakazuje kouřit na zahrádkách nebo pergolách,“ uvedl Jan Chvojka. S jeho názorem se rozcházel Radim Jirout. Podle něj jsou sice cigarety návykovou látkou, ale povolenou. „Měli bychom nechat na každém podniku, ať se rozhodne sám,“ uzavřel.

Podobná rozdílnost názorů panovala i při diskuzi o zákazu prodeje o některých svátcích. Zatímco levicoví poslanci argumentovali ochranou prodávajících zaměstnanců i pozitivními zkušenostmi ze západních zemí, pravice zákaz prodeje považuje za nepřípustný zásah do svobody podnikání. „Je navíc nelogické, aby se zákaz prodeje vztahoval jen na obchody o výměře do 200 metrů čtverečních. To vážně nedává žádný smysl,“ divil se Kolovratník. „Zasadíme se o to, aby zákon byl zrušen,“ zakončil své vystoupení.

Předmětem druhého debatního bloku bylo téma obrany a bezpečnostních rizik. Všichni kandidáti se shodli, že hrozba pro Českou republiku je spíše latentní, ale bylo by chybou ji podcenit. Podle Jiřího Skalického je klíčová zejména dobrá spolupráce zpravodajských služeb. Připustil však, že nastává doba, kdy budou občané pro pocit bezpečí muset obětovat určitou míru svých svobod. „Myslím, že lépe už bylo,“ uvedl v narážce na umístěné betonových zátaras na Staroměstském náměstí v Praze. „Nejde přitom jen o bezprostřední fyzické nebezpečí. Stejnou pozornost musíme věnovat i možným útokům na sítích,“ doplnil jej Chvojka.

Poměrně bouřlivou se stala i diskuze o nové evropské směrnici zpřísňující podmínky pro držení zbraní. Kandidáti souhlasili, že oblast držení zbraní není tou, jež by vyžadovala regulaci na úrovni Evropské unie. Jak ale se směrnicí naložit se neshodli. Podle Jirouta by bylo nejlepší směrnici odmítnout, a to i za cenu sankcí ze strany Evropské unie. S tím nesouhlasili Kolovratník ani Skalický, podle nichž nemá Česká republika na výběr, přestože se nám unijní legislativa nemusí líbit.