Lidstvo bojuje se škůdci bodci i zbraněmi. Ale zatím nevítězí

Pardubice, Chrudim – Města bojují s holuby a jejich agresivním trusem, rybáře trápí kormoráni, volavky a vydry. Regulace počtu těchto zvířat je nutná.

Rybáře trápí kormoráni.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

V Chrudimi se holubi vyskytují zejména v centru města. Zejména kostel a jeho okolí byl v minulosti potřísněn obrovským množstvím trusu. Církev ve spolupráci s městem zabránila holubům létat do otvorů stavby sítěmi. „Určitě se šedesátitisícová investice vyplatila. Počet holubů klesl o sedmdesát procent," řekl včera místostarosta Chrudimě Roman Málek.

Část holubů ale paradoxně přelétla na budovu radnice, odkud je letos vyženou nainstalované bodce. Třetím oblíbeným místem těchto opeřenců je kašna na náměstí. V úvahu připadá instalace sítí nebo aplikace lepkavého nátěru, což je v obou případech nevzhledné. „Přemýšleli jsme rovněž o zakoupení dravců, ale podle zkušeností z jiných měst je to sázka do loterie – buď zůstanou anebo uletí," dodal s úsměvem Málek.



KORMORÁNI JIM „PIJÍ KREV"

Hejna kormoránů, která požírají ve velkém ryby, trápí rybníkáře a rybáře v celém Česku, Pardubicko nevyjímaje. Kormoráni „pijí krev" rybářům i kvůli tomu, že spoustu ryb neuloví, ale jen poraní, a ty často následně uhynou.

Rybáři dostali nově možnost domluvit se s myslivci, kteří mohou regulovat počet kormoránů odstřelem. „Kormoráni nám působí velké škody neustále, a to kolem 800 tisíc ročně. Stát bohužel za ně přestal poskytovat před třemi lety náhrady. Zatím se nám podařilo získat povolení na odstřel kormoránů. Myslivci mohou v blízkosti rybníků střílet tyto ptáky od 1. října do 31. března, přičemž se tento termín dá prodloužit až do konce dubna. Povolení nám udělily krajský úřad a ministerstvo zemědělství na pět let," uvedl porybný Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč Miroslav Škoda.

Získat povolení k odstřelu těchto rybožravých ptáků ovšem není vždy úplně jednoduché, své o tom vědí pardubičtí rybáři, kterým páchali kormoráni, kteří se usadili na Labi u zdymadla a u Kunětic, enormní škody celou zimu.

„Povolení na odstřel se těžkou domlouvá – ve městě se střílet nesmí, neboť tam není žádná honitba, v Kuněticích jsou hranice dvou honiteb, takže se musíme domluvit s více mysliveckými sdruženími… Nebojujeme ovšem jenom s kormorány, vrásky na čele nám dělají i volavky, ty nám teď vyzobali násady štik, dále i vydry, které chodí lovit klidně i do rybochovného zařízení. Tato zvířata nemají přitom žádného přirozeného nepřítele," svěřil se Václav Horák, jednatel pardubické místní organizace Českého rybářského svazu.

ODSTŘELOVALI SE UŽ ZA PERNŠTEJNŮ

S tím, že jsou kormoráni u nás přemnožení a že je třeba je regulovat, souhlasí i ornitolog Vladimír Lemberk z Východočeské pobočky České ornitologické společnosti.

„V Česku jsou všichni kormoráni tažní, do střední Evropy přilétají ze severu Evropy. Výjimkou je jen malá hnízdící populace v jižních Čechách, ta se ovšem nijak nerozrůstá. Počty kormoránů ovšem celoevropsky stoupají. Důležité je říci, že počty rybožravých ptáků rostou úměrně potravní nabídce – když je víc ryb, je i více ptáků, kteří se jimi živí. Kormoráni škody nyní opravdu působí, takže je třeba je regulovat. Jsou doklady, že se kormoráni odstřelovali už za Pernštejnů, takže to není nic nového", vysvětluje ptakoznalec, přitom se však zastává volavek.

„Počty volavek se sice zvýšily, nikoli však dramaticky. Volavka je pták u nás hnízdící a – na rozdíl od kormorána – se neživí pouze rybami, ale i drobnými hlodavci a bezobratlými," doplnil ornitolog.

Ačkoli hodně rybářů kormoránům nemůže přijít na jméno, někteří z nich jsou ke kormoránům celkem smířliví, jako třeba Jan Pačovský z Pardubic. „Slyšel jsem o případech, kdy kormoráni zlikvidovali velkou část rybí populace, a to především rybího potěru. Nevím, jestli kormorán má nějakého přirozeného nepřítele, nebo zda jejich stav může být regulován pouze člověkem. Každopádně bych regulaci výskytu kormoránů prováděl citlivě," míní rekreační rybář.