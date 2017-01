Lípu na zámku se nepodařilo zachránit. Zřejmě ji skácí

Pardubice - Strom si oblíbili nejen návštěvníci zámku, ale i pávi. Pro nocování teď musí hledat jiné útočiště.

Na zredukovaných větvích lípy nerostou žádné nové výhony, kmen a větve jsou napadené dřevokaznými houbami.Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Kdysi košatý strom na okraji zámeckého parkánu u vstupu na valy je v posledních letech jen smutným stínem své někdejší krásy. Ani stabilizační zásahy lípu srdčitou nezachránily. Čeká ji skácení, pravděpodobně již ve středu. Chybět bude návštěvníkům zámku, ale také pávům, kteří si ji oblíbili pro své nocování.

DŘEVOKAZNÁ HOUBA

„Pokud počasí dovolí, skácíme tento strom ve středu," oznámila Lenka Šafářová, botanička Východočeského muzea v Pardubicích. „Lípa není v dobrém zdravotním stavu už několik let. Na zredukovaných větvích nerostou žádné nové výhony, kmen a větve jsou napadené dřevokaznými houbami. Pata kmene je více než z poloviny obrostlá plodnicemi lesklokorky ploské, na kmeni i větvích je masivní výsev plodnic klanolístky obecné. Právě výskyt dřevokazných hub u báze kmene značí závažné narušení stability stromu," vysvětlila Lenka Šafářová.



Stabilizace celého stromu se uskutečnila už v roce 2010, kdy byly hlavní dvě větve opatřeny vazbou a zároveň se poprvé redukovala koruna. V tomtéž roce byla lípa podsazena novým stromkem, také lípou, který by se měl stát její náhradou.



V roce 2014 byla provedena druhá rozsáhlejší redukce koruny, která měla zajistit co nejdelší životnost lípy na zámku, zároveň dendrologové provedli tomografické měření zdravotního stavu kmene ve výšce 15 a 125 centimetrů nad zemí. „Zdravotní stav byl dle tomografu vyhodnocen jako uspokojivý. V následujících letech se však rozvinula houbová nákaza, postupně začaly zasychat pupeny a dramaticky ubyly nové výhony. V roce 2016 bylo pak po arboristickém šetření a hodnocení odborníků z Agentury ochrany přírody a krajiny rozhodnuto o nutnosti jejího pokácení," konstatovala Lenka Šafářová s tím, že už nelze odhadnout stabilitu lípy a nelze ani zaručit dostatečnou provozní bezpečnost na přiléhajících cestách.

STÁŘÍ? ASI STO LET

„Stáří lípy odhadujeme přibližně na sto let, ale je to jen hrubý odhad. Určitě tu stála v době, kdy zámek zakoupil pardubický muzejní spolek," sdělil Vladimír Lemberk z přírodovědného oddělení muzea.



V roce 1994 byli na zámek přivezeni pávi a po krátkém období seznamování s areálem – zpočátku hřadovali na lešení postaveném kolem opravujících se zámeckých budov – začali lípu využívat ke svému odpočinku a jako nocoviště. Letos na jaře dostanou nové bidlo v pávinci a čas ukáže, zda jej přijmou za své, nebo si k nocování vyberou některý ze stávajících stromů.