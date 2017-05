Pardubice – Dnes v 16 hodin bude v zámku otevřena výstava Lis tří bratří, která přiblíží práci významných Pardubáků, sourozenců Vokolkových.

Lis tří bratří začíná již dnes.Foto: archiv

„Výstavou v muzeu a středeční konferencí nazvanou S iniciálami V. V. vrcholí takzvané Vokolkovské jaro, tedy pocta uměleckému rodu z Pardubic, kterému to po letech perzekuce dlužíme. Doprovodné výstavy jsou i v galerii NOV, kde se tento týden představí Václav Vokolek," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, který stál u zrodu těchto akcí. Dnes v 18 hodin se také uskuteční v pardubickém kostele sv. Jana Křtitele vzpomínková bohoslužba za rodinu Vokolkovu.



Sourozenci Vlastimil (1903–1985), Vojmír (1910–2001) a Vladimír (1913–1988) Vokolkovi se narodili do rodiny tiskaře Václava Vokolka a vyrůstali v ulici Za Pasáží v Pardubicích. Tiskárna byla hned za rohem, v Jindřišské ulici. Všichni tři dostali do vínku mimořádný talent v různých oborech. Vlastimil se stal tiskařem, vydavatelem a překladatelem, Vojmír se dal především na výtvarnou dráhu, ale také se věnoval poezii, a Vladimír se stal spisovatelem. V roce 1938 se sešli ve vlastní knižní edici Lis tří bratří. Vlastimil tiskl, Vladimír psal a Vojmír ilustroval. Komerční zakázky tiskárny vydělávaly na tisk dalších bibliografických vydání poezie a krásné prózy. Spolupracovali například s Bohuslavem Reynkem, Jindřichem Štýrským nebo Josefem Čapkem, začínal zde publikovat Vladimír Holan.



V roce 1950 přišla na Vokolkovu tiskárnu národní správa. Dělníci museli zničit vzácná písma i stroje. Otec Václav Vokolek zemřel. Vlastimil nastoupil do chemičky, Vojmír nemohl dělat grafiky bez tisku a začal malovat fresky ve venkovských kostelech. Když ho vykázali, upnul se k tvorbě objektů ze dřeva, plechu a kamene. Jako jediný z bratrů se dožil sametové revoluce, zemřel v roce 2001. Vladimíra zavála možnost vést knihovnu do Děčína, ale když nebyl ochoten sehnout hlavu, o práci brzo přišel. Mohl učit aspoň na základní škole, pak ale zůstal bez práce. Psal do šuplíku a většinu jeho díla vydal až po jeho smrti jeho syn Václav.



Těžká léta Vokolkovi nepromarnili

Ani nepřízeň doby neodradila bratry Vokolkovi od pokračování v umělecké tvorbě. Vojmír si šel dál svou osamělou cestou spojenou často s nepochopením, nezáleželo mu na minulosti ani na jeho osobě, ale především na jeho sdělení, na myšlence, kterou zprostředkovával. Při čtení Vladimírova díla si člověk uvědomuje, jak mohl jeho jazyk obohatit českou kulturní scénu ve své době a jaká je škoda, že první české absurdní prózy v jeho bravurním podání mohly vyjít až po letech.



Byt nejstaršího z bratrů, Vlastimila, v Jindřišské ulici se stal v 60. letech „ostrůvkem pozitivní deviace" a ovlivnil řadu mladých lidí, kteří se tam setkávali s mnoha tvůrčími osobnostmi.



Nakladatelství Torst vydalo v roce 2011 rozsáhlou publikaci s názvem Jméno Vokolek, která je však už beznadějně rozebraná. Křest měla v Knihovně Václava Havla. Nyní chystá Torst další publikace z rodinných archivů.



Komunitní centrum bratrů Vokolkových

Po skončení letošní Pocty uměleckému roku Vokolkových se jejich odkazu ujme také Krajská knihovna. Právě v jejích nových prostorách v rekonstruovaných domech na Příhrádku by měl vzniknout grafický ateliér s expozicí části zařízení, které pochází právě z Vokolkovy tiskárny a je nyní v majetku muzea. K vidění by měl být originální lis, dřevěná kasa s literami či historická sešívačka. Podrobnější genezi celé rodiny pak přinese výstava v přízemí domu čp. 6, která bude doplněna o exponáty uchovávané v Památníku národního písemnictví či VČM Pardubice. Celý komplex zrestaurovaných tří domů na Příhrádku by se měl pro veřejnost otevřít v červnu 2020.