Loupit jezdili až z Polska. Co nakradli si přitom i nafotili

Pardubice – Poláci spoléhali na to, že krást sto kilometrů od hranic se jim vyplatí. Přepočítali se.

Případ o kterém jste u nás už četli. Dvojice mužů dopadená tento týden po vloupání do vozidla v průmyslové zóně u Starých Čívic, kterou strážníci po pátrání v lese našli v roští. Tito dva muži z Polska stanuli před soudem.

Ukázalo se, že nemají na svědomí jen jedno vloupání. Zadrženi byli poté, co se vloupali do osobního vozidla. „Z neuzamčeného vozu se jim podařilo odcizit šperky. Při vloupání však byli vyrušeni a utekli do lesa, kde je po krátkém pátrání strážníci a policisté našli a zadrželi," uvedla mluvčí pardubické policie Eva Maturová.



Ukázalo se, že jde o dva muže z Polska a že jejich stopa nekončí jen u jednoho vloupání. „Policistům se u mužů podařilo najít fotografie prokazující jejich účast na dalších vloupáních," dodala Eva Maturová.



Konkrétně šlo o tři krádeže automobilových disků, ve společnosti Ronal. Oba zadržené předvedli ve čtvrtek policisté k okresnímu soudu v Pardubicích. „Ve zkráceném řízení byli oba muži ročník 1989 a 1997 odsouzeni. Za krádež a poškození cizí věci oba obdrželi shodně trest ve výši osmi měsíců ve zkušební době tří let a ve stejné lhůtě mají i vysloven zákaz vstupu na území České republiky. Tento začíná platit o páteční půlnoci. Rozsudek je pravomocný, práva na odvolání se vzdaly všechny strany," konstatoval mluvčí soudu Jan Šlosar.