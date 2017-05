Majáles letos nabídl pestrý program plný kvalitní muziky

Pardubice – Přehlídku rozmanitých hudebních stylů od popu přes folk, country, rock až po punk nabídl majáles, který se uskutečnil v pátek a v sobotu u koupaliště Cihelna v Pardubicích. A opět zvedl svou laťku ještě výš.

Pestrý program zahájila kapela ATMO music. Velmi kvalitní živelnou show pak předvedla poprocková skupina Prague Conspiracy, která i přes brzkou hodinu svého vystoupení dokázala návštěvníky pěkně rozhýbat. Velký úspěch mezi fanoušky slavila také folková kapela Jelen, která je v dnešní době velmi populární hlavně díky hitům Magdaléna a Jelen.



O pořádný kus na hudebním spektru dál posunuli program punkrockoví Horkýže slíže a dočkali se za to mohutných ovací. „My vás ľúbíme, Pardubice," děkoval frontman kapely Peter „Kuko" Hrivňák.



Mezi nejlepší koncerty pátečního programu lze jednoznačně zařadit vystoupení písničkářky Lenny a legendární skupiny J.A.R. s Danem Bártou. Závěr pátečního večera pak patřil pohodovým Rybičkám 48.



ENERGIE I VTIPY

Sobotní program odstartovala skupina Mirai se svým hitem Když nemůžeš, tak přidej. Energickou show následně předvedla slovenská ska kapela Polemic i pražští Mig 21 s Jiřím Macháčkem, jenž už tradičně bavil neotřelými vtipy i tanečními kreacemi.



Celý majáles stylově zakončila domácí Vypsaná fiXa, která se do repertoáru nebála zařadit i písně ze svého zatím posledního alba Tady to někde je vydaného teprve na jaře. A když zaplněným areálem zněla slova staršího hitu „My máme všechno, co chcem', my máme dobrou náladu," ke kterým se přidala i většina fanoušků, jen to podtrhlo skvělou atmosféru, která na pardubickém majálesu panovala po celou dobu.



Došlo ale i na poznámky k současné politické situaci. „Nikdo z nás tu nebyl a ta částka taky nesouhlasí," pronesli členové kapely UDG. „Lidi, líbejte se. Líbání je lepší než rakovina nebo EET pokladna," řekl zpěvák Vypsané fiXy Michal „Márdi" Mareda.

Pardubický majáles znovu dokázal, že je akcí na úrovni a že tuto úroveň každoročně zvyšuje. A to po hudební i organizační stránce.