Majitel nalezených 150 tisíc se našel. Peníze nehledal, ale rovnou odepsal

Pardubice - Policistům v Pardubicích se podařilo dopátrat majitele nalezeného balíku peněz v Pardubicích na Dubině.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vzpomínáte si na případ, kdy se v Pardubicích našly desítky tisíc korun v obálce? Na obvodní oddělení na Dubině je přinesl poctivý nálezce. Původní zprávu najdete zde.



Policie původně uváděla, že částka je vyšší než dvacet tisíc, aby příliš nelákali nepoctivce, ale nakonec si policisté majitele dohledali sami.

"Nyní už můžeme potvrdit, že šlo o 146 tisíc korun v obálce. Policistům se podařilo zjistit, jaká vozidla se v místě nálezu pohybovala, prověřili postupně i jejich majitele. Mezi nimi bylo i nákladní vozidlo, jehož řidič obálku ztratil. Že uvedenou částku ještě někdy uvidí. Opravdu to byl on, kdo firemní peníze ztratil," uvedla mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

Řidič už nedoufal, že ztracenou obálku vůbec kdy uvidí protože ani netušil, kde je vlastně ztratil. Proto je ani nehledal. Šlo o firemní peníze určené k zaplacení zakázky. Proto šel a aby zabránil průšvihu, peníze vybral z vlastního účtu. I díky tomu mu policie uvěřila.

"Doložil to dalšími dokumenty a hlavně výpisem z bankovního účtu, ze kterého svou chybu napravoval. Velké díky patří ještě jednou i poctivému nálezci, který si obnos nenechal, ale předal policistům k dohledání jejich majitele," dodala Eva Maturová.

Hlásila se důchodkyně

Zatímco původní poctivý majitel se o peníze nehlásil, přihlásil se někdo jiný. Na obvodní oddělení na pardubickém sídlišti Dubina totiž krátce po uveřejnění zprávy o nálezu přišla jistá důchodkyně a s větou: "Že si tedy jde pro ty peníze, jak psali v novinách".

Žena ovšem neměla ponětí o tom, kolik peněz v obálce vlastně má být, ani jak samotná obálka vypadá. Prostě to jen zkusila, jestli to projde. Jelikož byla jediná, kdo se přihlásil, pustili se do pátrání sami. Ukázalo se, že úspěsně.