Malí návštěvníci dostihů se nenudí

Pardubice – Dokážete skočit Taxisův příkop? Vaše děti to dokázat můžou. Na pardubickém závodišti totiž mají zmenšené překážky z kurzu Velké pardubické. Taxis, Irská lavice, Poplerův skok nebo vodní příkopy čekají na malé závodníky na dětském stanovišti, které je otevřeno po celý dostihový den.

Dětský program u závodiště.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Překážky „Malé Velké pardubické" vznikaly pod šikovnýma rukama zaměstnanců závodiště a tak si každý může být jistý, že svým vzhledem a proporcemi odpovídají skutečnosti. „Malá Velká pardubická je zřejmě největším prvkem dětského parku, ale jsou tu i další programy pro děti – hry, soutěže, zábava," říká ředitel Dostihového spolku Martin Korba.



Do už provozovaného dětského hřiště také přibude jeden nový prvek. Dostihový spolek navíc otevírá dětský koutek s hlídáním, i když v první fázi jen pro děti partnerů závodiště. Ale bude usilovat o rozšíření této služby.



Pravidelnou součástí doprovodných programů při dostihových dnech jsou projížďky na koních a projížďky speciálním konibusem. Na závodišti je stále také možné hrát zábavnou geolokační hru To je jízda, panečku!. Tahle moderní hra pro chytré telefony provede hráče po závodišti a ještě jim prozradí zajímavé informace. Start hry je u vstupní brány do areálu závodiště, kterým pak hráče provázejí virtuální průvodci Bob a Taxísek, maskoti závodiště.