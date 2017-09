Manažeři zaplatili za cestu do Jihoafrické republiky

Pardubice – Kauza, která několik měsíců hýbala pardubickou politickou scénou, je uzavřena. Alespoň podle radních města. Bývalé vedení akciovky Služby města Pardubic (SMP) zaplatí náklady na svůj zájezd do Jihoafrické republiky ve výši 323 tisíc korun.

Bývalá ředitelka Služeb města Pardubic Lea TomkováFoto: Hnutí ANO

Původně se přitom tehdejší ředitelka SMP Lea Tomková hájila, že cesta do Jihoafrické republiky byla služební. Její účastníci – kromě ředitelky také členové vedení Jiří Strouhal a Stanislav Mergl – se v této zemi měli učit, jak se zde nakládá s odpady a pečuje o městskou zeleň. Audit, který si pardubická radnice nechala zpracovat u nezávislé právnické společnosti, však jasně prokázal, že tato cesta pracovní nebyla.



„Ze strany bývalé ředitelky Ley Tomkové dojde k úhradě veškerých nákladů na cestu Stanislava Mergla. Byl zaměstnanec SMP a náklady šly na vrub této společnosti. Budou proplaceny kompletní cestovní náklady i jeho mzda. Jde o částku 117 tisíc korun,“ uvedl pardubický primátor Martin Charvát (ANO).



Kromě toho mají Tomková a Strouhal oba zaplatit 103 tisíc korun. „Město už částku skoro celou od účastníků obdrželo. Je to další krok k narovnání této nešťastné záležitosti,“ řekl primátor.



Rada města už po vypuknutí kauzy Tomkovou z vedení SMP odvolala. Zároveň ji hnutí ANO, kterého byla členkou, vyzvalo, aby se vzdala zastupitelského mandátu. To ale Tomková odmítla a raději vystoupila z hnutí ANO.



CHYBY VE SMLOUVÁCH

Kauza také ukázala na to, že manažerské smlouvy v městských akciovkách nejsou správně nastavené. „Provedeme jejich revizi, necháme je všechny prověřit. Nevím, co bychom měli udělat dalšího,“ poznamenal Charvát.



Některým členům opozice ale toto řešení stále přijde jako neúplné. Poukazují na to, že právě kvůli špatně sestavené smlouvě Tomková dostala statisícové odstupné – na to má ze zákona nárok, protože ze své pozice byla odvolána bez udání důvodu.



„Je zjevné, že paní Tomková při plánování této cesty přestřelila. Ale nechápu, proč jsme ji tedy odvolali, když jí ještě dáváme takzvaný zlatý padák. Měli bychom řešit, kdo je zodpovědný za to, že byla odvolána bez udání důvodu,“ konstatoval zastupitel František Brendl (Pardubáci) s tím, že pro něj kauza stále ještě není uzavřená.



Dá se tedy očekávat, že se toto téma znovu otevře na některém z příštích zasedání pardubického zastupitelstva.