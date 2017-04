Města hledají pro betonové strašáky možné využití

Pardubický kraj – Na území krajského města leží třináct brownfieldů, tedy nedostatečně využívaných objektů a pozemků. Některé vlastní město, jiné soukromé firmy. Největší „ubytovny" bezdomovců ale v posledních několika letech z mapy Pardubic zmizely.

Areál pardubické Tesly.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Demolice nejrozsáhlejšího „doupětě" – Prokopky, bývalé Továrny mlýnských strojů v Palackého ulici, byla zahájena v březnu 2010. Nahradit opuštěnou továrnu měla nová výstavba. Ani sedm let poté však na místě kromě ruin není nic.

S dalším opuštěným objektem se Pardubice rozloučily vloni na podzim. Bývalé sídlo Východočeských tiskáren ve Smilově ulici bylo opuštěné od roku 2005 a také sloužilo jako útočiště bezdomovců, žily jich tam až čtyři desítky. Obyvatelé okolí trpěli. Při demolici objektu byla nutná dokonce i hygienická sanace kvůli desítkám tun nashromážděných odpadků. Podle posledních informací má investor pro uvolněné místo v lukrativní části města připravovat výstavbu komplexu bytů a obchodů.

POTENCIÁLNÍ INVESTOŘI

Město Pardubice se v současné době intenzivně zabývá opuštěným areálem v Kyjevské ulici, který od roku 1922 sloužil firmě Telegrafia a následně Tesle. Město má za sebou první kolo výběrového řízení, které má nastínit budoucnost této části města. Přihlásili se zatím tři potenciální investoři.

„Následovat bude formou soutěžního dialogu jednání s uchazeči. V něm se budou upřesňovat podmínky, které má v projektu město. Přizván bude i Pardubický kraj," uvedl již před časem primátor Pardubic Martin Charvát. Během dialogu by mělo zaznít, jakou podobu toto nevyužité území získá. Město po nalezení směru otevře dveře dalším zájemcům, kteří už by z dané vize měli vycházet a vyhlásí druhé kolo výběrového řízení. Jan Chvojka z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu včera potvrdil, že v současné době se pro tři přihlášené uchazeče připravují prohlídky místa.

Pro město je hlavním požadavkem rozvinutí lokality, její dopravní napojení. Na místě nemá vzniknout žádné zařízení konkurující nedaleké krajské nemocnici, naopak žádané jsou dostatečné parkovací prostory.

Opuštěný areál Tesly ale láká nejen investory. Rádi ho navštěvují fotografové a jiní dobrodruzi. Bezdomovci se zde obyčejně nezdržují, je pro ně těžko přístupný. Kvůli nezvaným návštěvníkům je pravidelně kontrolován městskou policií. Slouží však i hasičům nebo policii jako výcvikový prostor.

Dalšími brownfieldy, které město Pardubice vlastní nebo spoluvlastní, jsou Masarykovy kasárny, kasárny Hůrka a letní stadion.



CHYBĚJÍCÍ SÁL

Ve Slatiňanech se už pomalu připravují na odstranění tamního „strašáka" v podobě šedé betonové krychle bývalého Kabeláčova mlýna, pozdější provozovny textilního podniku Modela. Objekt je od devadesátých let prázdný.

Nicméně, vedení radnice nehodlá bourat, rádo by místo toho volné prostory plně zužitkovalo, a tak připravilo architektonickou soutěž. Mělo by zde vzniknout společenské centrum.

„Naše zadání bylo, aby tam vznikl společenský sál plus informační centrum, pokud se tam vejde knihovna, tak i knihovna, a místnosti pro spolky, které nezřizuje město. A okolí bychom chtěli zkrásnit, aby se hodilo do staré zástavby," uvedl slatiňanský starosta Ivan Jeník.

Ve druhé polovině května mají architekti odevzdat soutěžní návrhy, ze kterých město vybere ten nejzdařilejší. Rozhodovat o nich budou zastupitelé.



DO ETY PRO VZDĚLÁNÍ

Také Hlinsko se snaží naplno využít „svůj" brownfield, aby do města přilákalo nové investory a také znovu obnovilo střední školství.

Město už před několika lety koupilo bývalou administrativní budovu firmy Eta. Zastupitelé již také schválili změnu územního plánu, kterou rozšířili využití tohoto objektu pro oblast vzdělávání.

Vedení radnice má v plánu stavbu ještě rekonstruovat, a to i za pomoci grantů. To je důvod, proč prostory k výuce na nově vzniklém tříletém učebním oboru mlékař, který se zde otevře letos v září, prozatím poskytne hlinecké gymnázium.

Kromě administrativní budovy koupilo Hlinsko v areálu Ety i část pozemků o rozloze přesahující deset tisíc metrů čtverečních. Ty se nacházejí u silnice I. třídy a město by sem rád přilákalo investory, kteří by přinesli nová pracovní místa. Jak uvádí hlinecký starosta Miroslav Krčil, prostory v průmyslové zóně už jsou nyní vykácené a vedení radnice jedná s konkrétními zájemci o jejich prodeji.