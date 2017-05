Město areál Hůrka společnosti Pernštejn City neprodá. Rozhodne veřejná soutěž

Pardubice – Velmi dlouho se pardubická společnost Pernštejn City snaží koupit část bývalých kasáren Hůrka, kde chce vybudovat stovky bytů. Po složitých vyjednáváních zastupitelstvo sice schválilo záměr přímého prodeje areálu o celkové výměře zhruba 46 tisíc metrů čtverečných této společnosti, následně však neprošla smlouva, podle níž by Pernštejn City areál koupila za 15 milionů korun. A nyní se objevila další překážka.

Rada města totiž záměr přímého prodeje zrušila a developer, který pozemky zastaví, vzejde z veřejné soutěže. „Schválili jsme nové zásady pro prodej pozemků. Tento model je podle mého názoru transparentnější a poskytuje městu větší jistoty, že se pozemky nestanou předmětem spekulací, či o ně město přijde, aniž by byl naplněn stavební záměr daný územní studií," řekla náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková (ANO).



Podle nových podmínek budou pozemky na developera převedeny až ve chvíli, kdy budou zastavěny.



O vítězi veřejné soutěže rozhodne nabízená kupní cena. Ta bude zahrnovat kupní cenu za právo stavby i za pozemky samotné.

Právě cenu, za kterou původně chtěla společnost Pernštejn City pozemky koupit, opozice dlouhodobě kritizovala. Podle Karla Haase (ODS) byla cena 15 milionů korun až nemravně nízká. „Kupní cena 324 korun za metr čtvereční v jedné z nejcennějších lokalit Pardubic je podle mého osobního názoru v naprostém rozporu se zákonnou povinností péče řádného hospodáře stanovenou všem orgánům města zákonem o obcích," uvedl tehdy Haas.



Vítěz soutěže se bude muset mimo jiné zavázat, že na pozemcích vybuduje bytové domy a nezbytnou infrastrukturu. Minimálně sto z bytů, které v tomto území postaví, musí být určeno k nájemnímu bydlení.



Společnost Pernštejn City zde chtěla vybudovat zhruba 400 bytů. Byty neměly být drahé, aby na ně dosáhli i mladí lidé. Projekt však byl ostře kritizován.



VZNIKNE GHETTO?

„Záměr bytové výstavby na Hůrkách je křiklavým příkladem doslovného vytváření ghetta za městem. Není tam vůbec nic, bude tam jenom noclehárna a pusté ulice, protože nikdo jiný nebude mít důvod tam za celý den přijít. Stávající ubytovna je varování a město by se mělo snažit to území využít jinak a nestěhovat do něj lidi, ať už jakékoli národnosti či kupní síly," uvedla místopředsedkyně pardubické Strany zelených Olga Pavlů.



Jednatel společnosti Pernštejn City Evžen Musil se včera k tématu odmítl vyjádřit.