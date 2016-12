Město dá další byty pro mladé do 30 let

Pardubice - Příští rok se mohou zájemci hlásit o 25 startovacích bytů.

Dalších 25 startovacích bytů pro mladé lidi do 30 let poskytne město Pardubice za zvýhodněné nájemné.

Podmínky budou stejné jako v prvním kole přidělování – kde bude o byt více zájemců, tam rozhodne los. „Zkušenosti s prvními nájemci startovacích bytů přidělených v letošním roce jsou velmi pozitivní. Doposud nejsou zaznamenány žádné problémy nebo dluhy na nájemném," uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.



O první várku startovacích bytů bytů nesmírný zájem. Proto se politici rozhodli za stejných pravidel poskytnout do programu startovacího bydlení pro rok 2017 dalších 25 zrekonstruo-vaných městských bytů, celkem jich tedy bude prozatím 50. „Ve směrnici města pro přidělování bytů navíc počítáme s tím, že každý rok uvolníme minimálně dalších 25 bytů pro účely startovacího bydlení, postupně bychom se tak chtěli dostat ke stovce bytů," sdělil Rychtecký. Nabídka adres určených pro startovací byty se oproti loňsku rozšířila.

„K původním adresám v So-kolovské ulici, Havlíčkově a Bělehradské rozšiřujeme nabídku o ulice K Rozvodně, Ohrazenická, Mladých a Hu-sovu ulici. Všechny byty jsou upravené a připravené k okamžitému nastěhování," vysvětlil náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že konkrétní nabídka bytů o velikostech 1+0, 1+1, 1+kk, 2+1, 2+kk a 3+1 je na webu města a žádosti bude možné podávat začátkem února.



Zájemci o levné bydlení by tak měli mít dost času na to připravit si všechny potřebné dokumenty.



„Samotné žádosti budou moci zájemci podávat v budově magistrátu v ulici U Divadla, a to buď 1. února mezi 12. a 18. hodinou, nebo 2. února od 8 do 14 hodin," informoval manažer projektu startovacího bydlení Branislav Štefanča z odboru sociálních věcí magistrátu.



Radnice očekává, že i letos bude poptávka po těchto bytech obrovská, o nájemnících tedy bude pravděpodobně rozhodovat veřejné losování, které je plánováno na 21. února příštího roku.

ULEHČIT ZAČÁTEK

Startovací bydlení má za cíl ulehčit začátek pracovní kariéry a nastartování rodinného života mladým lidem. Každý žadatel si bude moci podat žádost pouze na jeden byt, a bude–li vybrán, město s ním uzavře smlouvu na čtyři roky.



„Data z letošního roku nám jasně ukazují, že řada mladých lidí v Pardubicích sice pracuje, ale nebydlí, neboť nájemné u soukromých pronajímatelů je pro mladé lidi drahé a pohybuje se okolo 150 korun za metr čtvereční. V našich startovacích bytech v prvních třech letech zaplatí nájemce za metr čtvereční 50 korun a energie, v posledním čtvrtém roce pak 80 korun a energie. Cenově jsme tedy přibližně na třetině tržního nájemného," dodal Jakub Rychtecký.