Město hledá architekta pro rekonstrukci Zámečku

Pardubice – Rekonstrukce a modernizace se dočká pietní území Zámeček, které je Národní kulturní památkou. Pardubická radnice proto nyní hledá architekta, který připraví projekt. Lhůta pro podání přihlášek je 6. června, vítěz by měl být znám do konce září a následně zpracuje projektovou dokumentaci.

Pardubice hledají architekta pro rekonstrukci ZámečkuFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Autorem ideového konceptu památníku jsou historici Blanka Jedličková a Vojtěch Kyncl. Jejich cílem není ukazovat pouze cestu nacistů k ničení lidí, ale také cestu československé společnosti k vyrovnání se s následky války. Památník tak nemá být místem popisujícím život obětí nacistické zvůle, ale měl by sloužit pro pochopení kořenů nacistické ideologie i rasové a národnostní nenávisti. Expozice má přivést návštěvníky k poznání, že naše země již jednou na vlastní kůži zažila, kam vede tolerance nenávistných myšlenek a projevů vůči skupinám obyvatel a nechce tuto zkušenost opakovat," uvedla mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.



Na základě doručených portfolií architektů zúží porota okruh soutěžících na maximálně osm uchazečů. Poté se v Památníku Zámeček uskuteční workshop, na kterém soutěžící získají detailní informace k plánovanému záměru. Své návrhy pak musí odevzdat do 7. září. O vítězi rozhodne porota v čele s Marcelou Steinbachovou, jejíž tvorba byla odborníky oceněna titulem Architektka roku 2016.



DVĚ NEZÁVISLÉ ETAPY

„Požadujeme řešení území ve dvou na sobě nezávislých etapách. V první etapě bude řešen vlastní pozemek Národní kulturní památky s novou expozicí a nástupním prostorem památníku. Součástí druhé etapy bude plocha přilehlého lesoparku, který by měl fungovat jako volnočasový prostor. Studie by měla vytipovat také ideální propojení Larishovy vily a Památníku Zámeček a nabídnout jeho architektonické řešení, které bude důstojným spojením obou pietních míst. Součástí bude i návrh ideového řešení připomenutí poslední cesty obětí z Larischovy vily k popravišti, která by měla být duchovním propojením obou míst," poznamenal náměstek primátora Jakub Rychtecký.



Památník by po opravách měl být otevřen na jaře 2020, tedy 75 let po ukončení druhé světové války. Finance na projektové a inženýrské práce a přípravu expozic by mělo město hradit z vlastního rozpočtu, na samotnou rekonstrukci a zřízení expozice chce čerpat peníze z fondů Evropské unie. „Rekonstrukce a modernizace bude stát podle prozatímního odhadu asi 15 milionů korun," řekla Hradní.