Město se vrátí do heydrichiády. Připomene si temnou dobu i hrdinství výsadkářů

Pardubice – Atentát na Heydricha 27. května 1942 v Praze rozpoutal v tehdejším protektorátu brutální odvetu nacistů, která tvrdě dopadla jak na vysazené parašutisty, tak na domácí odboj i zcela nevinné lidi.

Zámeček posloužil také jako autentická kulisa při natáčení dokumentu Ležáky 42Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Temnou dobu před 75 lety si v červnu připomenou i Pardubice, v jejichž ulicích i okolí tehdy našli své zázemí parašutisté výsadku Silver A.

Klub vojenské historie Pardubice ve spolupráci s městem Pardubice připravuje vzpomínkový a kulturní program, který má atmosféru tehdejší doby připomenout žákům základních škol, ale také veřejnosti.

„Je potřeba nezapomínat a tyto věci připomínat. Návrh Klubu vojenské historie Pardubice mě zaujal velmi dobrým programem. Věříme, že to bude natolik atraktivní, aby se podařilo mladou generaci oslovit. Oceňuji to, že projekt cílí i na žáky základních škol, kteří by o této závažné a poměrně nedávné části historie svého města měli vědět co možná nejvíce," říká Jakub Rychtecký, náměstek primátora Pardubic pro školství a kulturu.

Program začíná 23. června částí pro školy. Na žáky čeká promítání filmového dokumentu Ležáky 42, ze kterého se přesunou historickými vozidly přímo na místo samotného Památníku Zámeček a k Larischově vile, kde nacisté popravovali obyvatele Ležáků i skutečné či domnělé spolupracovníky parašutistů.

Sobota 24. června pak nabídne program i pro veřejnost. Do ulic města se tak na krátkou chvíli vrátí „protektorátní časy". Dobově odění účastníci tak přímo v ulicích připomenou atmosféru doby, ale například oživí i historické události, které připomíná městská naučná stezka Po stopách Silver A.

Ulicemi města také bude procházet a vyhrávat vojenská skotská dudácká kapela jako připomínka místa, kde byli výsadkáři cvičeni.