Městská doprava má Wi-Fi

Pardubice - Připojení k internetu umožňují speciální reklamní obrazovky.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V celkem dvaceti vozech městské hromadné dopravy se nyní mohou cestující v Pardubicích zdarma připojit k internetu.

Společnost Bus TV totiž instalovala v deseti autobusech a pěti trolejbusech reklamní obrazovky s Wi-Fi technologií. Všechna vozidla jsou označena a na možnost využití Wi-Fi cestující upozorňuje i spot na obrazovkách. Dosud měl Dopravní podnik města Pardubic vlastní bezdrátové připojení k internetu v pěti vozech z celkových 130.



Bezplatným signálem pokrývá i zastávky na Masarykově náměstí v centru města.

O PŘIPOJENÍ JE ZÁJEM

„Na našich cestujících nám záleží, proto dbáme na to, aby pro ně bylo cestování městskou hromadnou dopravou komfortní. Možnost připojení se zdarma k internetu prostřednictvím Wi-Fi je bezesporu jedním z kroků, které k tomu vedou," uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.



„Wi-Fi připojení lidé docela využívají. Měsíčně jsou schopni postahovat 30 gigabytů dat," dodal Pelikán.

INFORMACE I HRY

Společnost Bus TV za umístění obrazovek dopravnímu podniku platí. Firma uvedla, že cestujícím bude přinášet například spotřebitelské informace a osvětu s redakcí dTest, kulturní informace z regionu, mozkové hry, videa lidí, kteří jsou zapsaní do České knihy rekordů, ale i soutěže.



Společnost do budoucna uvažuje také o tom, že by cestujícím poskytovala aktuální regionální zpravodajství.

VĚTŠÍ ÚHLOPŘÍČKA

Původní offline obrazovky umístěné za řidičem byly nahrazeny novými, které mají větší úhlopříčku a formát 16:9.



„Splnili jsme si jeden z našich cílů, skoro bych řekl i snů. Tato inovace, která je v souladu s trendem v této oblasti, byla jednou z klíčových. Unikátní technologie nabízí nové možnosti – aktuální obsah na denní bázi, operativní řízení kampaní klientů, krátkodobé intenzivní kampaně na období v řádu dnů, což bylo dříve komplikované. Wi-Fi pro cestující je užitečná služba," konstatoval Richard Prajsler, jednatel společnosti inpublic group, která BUS TV provozuje.