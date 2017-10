Milion na opravu opevnění pardubického zámku

Pardubice – Opevnění pardubického zámku je unikátní v celé střední Evropě. Především omítky hradební zdi však potřebují péči, škodí jim zejména zemní vhlkost, jejich obnova začala už před rokem a v současné době pokračuje.

V roce 2016 se muzeum opravilo prvních 85 metrů od Labské brány ke vchodu do krytu civilní obrany. „Letos pokračujeme tam, kde jsme loni skončili. Obnovujeme omítky na 125metrovém úseku hradeb okolo čtvrtého rondelu. Hotovo bude do konce tohoto roku,“ řekl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Omítky poškodila zemní vlhkost, kterou nepříznivě ovlivňují rozdílné výškové úrovně terénu uvnitř a vně hradební zdi," přiblížil.



Při opravě dělníci zcela odstraní stávající omítky a nátěry. Poté nanesou omítky, které odvádějí vodní páru obsaženou ve vzduchu a také vodu vázanou ve zdivu, takzvané kapilárně aktivní omítky, a nakonec vrchní vápenný nátěr. Díky použitým sanačním technologiím by opravy měly vydržet minimálně 15 let. „Cena opravy byla vysoutěžena za 956 521 korun bez DPH, Pardubický kraj na ni přispívá 400 tisíci korunami a zbytek zaplatí dotace Ministerstva kultury,“ vysvětlil Roman Línek, náměstek hejtmana zodpovědný za investice, majetek a kulturu.



Hradební zeď měří 1335 metrů. Ve spodní části ji tvoří převážně kamenné zdivo, v horní polovině na něj navazuje cihlová zeď, která vznikla v období barokních úprav zámku. Tehdy také hradby získaly omítky. Naposledy se hradby opravovaly v letech 2002 až 2010, předtím v letech 1930 až 1931.