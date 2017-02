Miliony do škol. Podpořit mají fyziku i přírodovědu

Pardubice – Město Pardubice bude žádat o miliony na zvelebení škol. Záměr počítá s rekonstrukcí odborných učeben přírodovědných předmětů či dílen.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Na tomto poli cítíme určitý dluh vůči školství. Ta odborná vybavenost mnohde neodpovídá 21. století," řekl náměstek primátora odpovědný za školství Jakub Rychtecký.



Celkově je řeč o částce 98 milionů, ze které by z evropských peněz mohlo jít až 93 milionů korun. V ideálním případě by tak radnice do projektu vložila jen zlomek částky – pět milionů korun. Téměř polovina cílové částky, přes 43 milionů korun, má jít na moderní vybavení učeben.



Investice by se měly týkat patnácti škol. Do konce roku chce mít magistrát připraveny podklady pro osm.



„Jednou z podmínek dotace je i bezbariérový přístup, proto přednost dostali na základních školách Závodu míru, Bratranců Veverkových, Nadpor. Eliáše, Družstevní, Staňkova, Studánka, Spořilov a Ohrazenice. Toto je osm škol, kde jsou již podmínky bezbariérovosti buď splněny nebo jich v krátké době lze dosáhnout. Na dalších školách musíme pak potřebné provést úpravy," vysvětlil Jakub Rychtecký.



Nového vybavení se tak mají dočkají učebny chemie, matematiky, přírodovědy a výpočetní techniky i dílen.



„V případě počítačových učeben by mělo jít hlavně o obnovu techniky i softwaru a zároveň i kompletního řešení datového připojení a vzájemné konektivity," podotkl Jakub Rychtecký.

Oslovené školy si mohly samy rozhodnout o tom, o které typy vybavení či učeben by měly zájem.



Jednou ze škol, která by v první vlně měla na dotaci dosáhnout je Základní škola Závodu míru. „U nás, jako na většině škol asi před pěti lety proběhla rekonstrukce učeben fyzikálních předmětů. Chybí nám v ní ale právě to počítačové vybavení," uvedla ředitelka školy Jarmila Staňková.



Škola požádala i o vybavení učebny přírodopisu či počítačové učebny. Právě tam totiž vybavení zastarává nejrychleji.



„Přírodopis je na škole celkem oblíbený, stejně jako počítače. Dále je v žebříčku popularity chemie. Nejhůře je na tom s oblíbeností fyzika. Nové vybavení by ale krom zkvalitnění výuky také mohlo přispět k atraktivitě samotného předmětu. Je přeci jen rozdíl se o něčem jen učit a něco si i přímo vyzkoušet," dodala Jarmila Staňková.