Minutou ticha uctili hasiči památku svého kolegy

Pardubický kraj - Minutou ticha v pátek při raním nástupu uctili hasiči v Pardubickém kraji památku kolegy Jana Odermatta, který ve středu podlehl následkům zranění, která utrpěl při hašení požáru ve Zvoli u Prahy.

Hasiči na centrální stanici v Pardubicích drželi ráno minutu ticha za kolegu Jana Odermatta.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Na co se připravit nedá, a co je v naší práci nejtěžší je, pokud zemře kolega, hasič, při výkonu svého povolání. Každý hasič, při nástupu do funkce slavnostně slibuje, že bude chránit životy, zdraví a majetek a to i s nasazením vlastního života. Každý hasič toto slibuje dobrovolně s plným vědomím toho, že svůj život zasvěcuje pomoci druhým," uvedl v prohlášení všem hasičům Drahoslav Ryba, generální ředitel hasičského záchranného sboru České republiky.

„Naší snahou je, aby výcvik a velení při zásazích byly natolik profesionální, aby se podobným tragédiím předešlo. Ne vždy se to ale podaří. Bohužel i tak zkušený hasič, jakým byl s 24 lety praxe Jan Odermatt, zaplatil za svojí odvahu životem. Jsem přesvědčen, že se nám podaří objasnit okolnosti tragické události," dodal Drahoslav Ryba.