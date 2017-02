Místo lihovaru by mohla lidi ve městě vítat pojišťovna

Pardubice - Město a ČSOB Pojišťovna chtějí ještě v prvním čtvrtletí roku dojednat další podrobnosti smlouvy.

Budova ČSOB Pojišťovny v PardubicíchFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Finální dokumentaci ke koupi budovy ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí by mělo v březnu schvalovat pardubické zastupitelstvo.



Původní nabídka pojišťovací společnosti prodat objekt v centru města za 300 milionů korun platila jen do konce roku 2016, ale firma sama termín posunula. Protáhlo se totiž její rozhodování o tom, kde si v Pardubicích postaví nové sídlo.



Náměstek primátora Jan Řehounek potvrdil, že pojišťovna preferuje areál bývalého lihovaru, o jehož koupi jedná. Chce tam postavit novou budovu. „Jednání o takovéto velké transakci se neodvíjejí tak rychle, jak předpokládali," vysvětlil Jan Řehounek.

VŠE PŘIPRAVENO

Město už má prý na své straně vše připraveno, energetický audit i analýzy. Zbývá jen finalizovat závěrečné smlouvy. Vedení města chce do budovy na Masarykově náměstí přestěhovat všechny agendy.



„Úřad máme roztroušen zhruba na dvanácti místech. Chceme zlepšit dostupnost služeb, aby občané města nemuseli pobíhat od jedné budovy k druhé, a vše vyřídili na jedno místě," uvedl primátor Martin Charvát. Připomněl také, že se blíží výpovědní doba z budovy krajského úřadu, kde sídlí stovka úředníků pardubického magistrátu.



„Můžeme brzy čelit riziku, že je nemáme kam umístit," upozornil na další okolnost, která mluví pro koupi objektu ČSOB. Změnou hlavního sídla magistrátu se úředníci chtějí také víc přiblížit lidem, na Masarykově náměstí se totiž kříží téměř všechny linky MHD. Navíc je tam k dispozici 150 parkovacích míst. Historická budova na Pernštýnském náměstí neosiří, zůstanou v ní politici a úředníci, kteří mají na starosti jejich agendy.

NOVÉ SÍDLO

Úřednické stěhování se ale uskuteční až poté, co pojišťovna vybuduje své nové sídlo. Dle ujednání by měla pojišťovna zůstat v budově v nájmu dalších čtyři až sedm let i poté, co město objekt v centru koupí. Ročně zaplatí za pronájem 20 milionů korun. Pardubická radnice má kupní cenu ve výši 300 milionů splatit ve 12 splátkách po 25 milionech korun.