Mosty v Pardubicích jsou na tom bídně. Rozpadají se

Pardubice - Utržený kus betonu se z nadjezdu na Kyjevské ulici v Pardubicích se v pátek zřítil z výšky několika metrů. Nikoho nezranil, škody nezpůsobil, stav mostu ale musí ověřit statik.

Krajské město má zaděláno na pořádný problém v dopravě. Hned dvě klíčové mostní stavby mají problém s bezpečností vyplývající z technického stavu.

Zchátralost se v pátečním lijáku projevila na nadjezdu v Kyjevské ulici, ze kterého se z výšky osmi metrů odloupla deska.



Desítky kilogramů těžký kus železobetonu o rozměru přibližně 4 x 1 metr spadl naštěstí před bránu bývalé Tesly a nezranil nikoho. Stav mostu ale musel vyjet posoudit statik.



Nadjezd vybudovaný roku 1964 je pro město klíčový – spojuje jej s místní částí Pardubičky, kde sídlí jak krajská nemocnice, tak centrální stanice záchranné služby. Most u bývalé továrny Tesla navíc překlenuje hlavní železniční koridor Pardubice – Česká Třebová a také Hlaváčovu ulici, která slouží jako silniční průtah ze západu na východ.



Odpadající kusy betonu tak mohou ohrozit jak chodce, tak i dopravu. Radnice chce most rekonstrovat. Normám už totiž nevyhovuje, ale s pracemi se má podle vedení města začít nejdříve za dva roky a to jen pokud budou peníze.



Nadjezd na Kyjevské však není jediný, který má problém s technickým stavem.



Utrženou část konstrukce v sobě skrývá i most Pavla Wonky, který spojuje centrum Pardubic s částí Polabiny a slouží jako hlavní silniční most přes Labe v širokém okolí.



Od konstrukce se uvnitř mostu utrhl několikatunový deviátor, který drží síly uvnitř mostu v rovnováze a podle měření se konstrukce mostu už pohnula. Zatím jen o dva milimetry,“ uvedla to Česká televize.



Ani v tomto případě nehrozí mostu zřícení nebo katastrofické scénáře. Poškození však vážné je a přišlo pouhých jedenáct let poté, co most prošel celkovou rekonstrukcí.