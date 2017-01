Mrazy teď zastavily práce na přednádraží. Zatím je čas

Pardubice - Zima stopla stavební práce před nádražím. Městu ale utíká čas na dodržení termínů.

Rušné staveniště před pardubickým hlavním nádražím doslova zmrazila zima. Práce závislé na počasí se musely zastavit, čeká se na oteplení. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Chladné počasí zmrazilo i práce na novém terminálu před vlakovým nádražím v Pardubicích. Stavební firma musela práce zastavit.



„V promrzlé zemi se pracovat nedá. Smlouva na tuto situaci myslela, ode dne, kdy je stavba oficiálně zastavena, se bude posouvat termín dokončení díla. Zatím se tedy dělají jen práce nezávislé na počasí, jenže těch moc není," uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

ZAČALI NA PODZIM

Zima byla pro tuto stavbu hrozbou už od samotného začátku. První práce na staveništi přišly až se závěrem listopadu.



„Je pravda, že nám dává zima zabrat víc než ty předchozí. Termín odevzdání díla je do konce dubna," řekla Dvořáčková.



Zdržení na staveništi by ale město mohlo vyjít na pořádné peníze. Stavba totiž podle dotačního titulu musí být dokončena a vyúčtována do pevného termínu.

DRAHÉ ZPOŽDĚNÍ

„Zatím to není nebezpečí pro čerpání dotací. Pro tuto chvílí máme rezervu asi pěti týdnů. Pokud by ale zima takto trvala dva měsíce, problém by to asi byl," dodala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Na místě před hlavním nádražím má vyrůst autobusový terminál, odpočinková zóna s fontánou, parkoviště a cyklověž na parkování bicyklů.



Počítá se také s umístěním sochy slavného stavitele železnic a projektanta Jana Pernera.

Rekonstrukce přednádraží za miliony

Prostor před nádražím město Pardubice přestavuje s pomocí švýcarských dotací ve výši 108 milionů korun. Projekt za celkovou sumu 176 milionů korun provázely dlouhá zdržení už v přípravné fázi a město si muselo vyjednat prodloužení harmonogramu. Do země se poprvé koplo až na prahu zimy – 21. listopadu loňského roku. Investici musí radnice navíc vyúčtovat nejpozději do 14. června.