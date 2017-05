Muzea a galerie nabídnou neobvyklé zážitky

Pardubice - Dvojí význam zkratky OMG, tedy Otevřená muzea a galerie a také mezi mladými lidmi populární zvolání Oh My God, využívá malý festival zážitků v kulturních institucích Pardubického kraje.

Otevřená muzea a galerieFoto: archiv

Ve dnech 16. až 19. května zdarma nabídne své mimořádné programy v krajských muzeích v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli a Vysokém Mýtě a také ve Východočeské galerii v Pardubicích.



„Mnoho lidí má muzea a galerie za trochu nudné instituce, které poučují o historii a umění. Tento trend se ale v posledních letech mění, muzea a galerie jsou otevřenější a zábavnější pro publikum různých generací. To dokazuje i tento festival zážitků, který je hravý, ale zároveň uspokojí i všechny zvídavé návštěvníky," řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje odpovědný za kulturu Roman Línek.



Východočeské muzeum na Zámku Pardubice připravilo na 16. května vernisáž výstavy Lis tří bratří o rodinné tiskárně Vokolkových a o uměleckém působení tří nadaných sourozenců. Na to naváže 17. května odpoledne výtvarná dílna pro děti. Ty si podle vlastního návrhu vytvoří razítko na potištění papírových sáčků. Právě s potiskováním takových sáčků totiž začínalo podnikání Vokolkových. Na dílnu je potřeba rezervace na emailu:vrsansky@vcm.cz.



Obrovský ručně malovaný zpěvník z 16. století, katovský meč ze 17. století a nejstarší fotografický přístroj v České republice z roku 1840. To vše uvidí zájemci zblízka a 17. května výjimečně i bez vitrín v Regionálním muzeu v Litomyšli. Uslyší pozoruhodné příběhy těchto věcí a některé si budou moci i sáhnout. Dopoledne je určeno pro střední školy a odpolední termíny jsou po rezervaci vyhrazeny veřejnosti.



Špaček, čára, drábky, na vodníka… to jsou jen některé ze starých her, které si návštěvníci budou moci připomenout a zároveň vyzkoušet v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě rovněž ve středu 17. května. Kromě toho zde bude připravena i zkouška provozuschopnosti muzejní techniky.



"Každý sbírkový předmět, který je funkční, by se totiž měl alespoň jednou do roka odzkoušet a rozpohybovat. Ať už je to dětské motorové autíčko Sodomka, travní sekačka Stratílek, hasičská stříkačka nebo starý gramofon," uvedla mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková.



Jaké to je, propadnout se časem do středověkého města? Ocitnout se ve velkém domě, který je třeba vybavit, uvařit na středověkých kamnech a prostřít velkolepou hostinu? Jak byste si s tím poradili? Měli to v té době lidé jednodušší nebo složitější? To všechno si mohou zájemci vyzkoušet na vlastní kůži ve čtvrtek 18. května v Regionálním muzeu v Chrudimi.



Možná byla doba před digitálním fotoaparáty mnohem dobrodružnější než dnes. To dokazuje i výstava Černobílé světy Luďka Vojtěchovského ve Východočeské galerii na Zámku Pardubice. K tomu se odkazují i tvůrčí dílny na téma fotoumění v pátek 19. května v Domě u Jonáše.



Dopoledne jsou určeny školám a od podvečerních do nočních hodin i pro veřejnost. Návštěvníci se zde budou moci naučit rozmanité techniky - camera obscura, vyvolávání černobílých fotografií, fotogramy, light art nebo strukáž. "A že nikdy není pozdě začít malovat, se přesvědčíte na výstavě prací výtvarného studia pro dospělé v Domě u Jonáše od 17 hodin," dodala Nováková.