Muzeum bude mít depozitář za téměř sto milionů korun

Pardubice - Stavba v Ohrazenicích vyjde téměř na sto milionů korun.

Pokrokové digitalizační pracoviště, moderní příjem akvizic a kvalitní prostor pro uložení více než třetiny vzácných předmětů ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích. To vše by měl nabídnout nový depozitář, který vznikne v Ohrazenicích.

Stavba by měla být hotova na konci roku 2019 a vyjde přibližně na 94 milionů korun. Zhruba 85 procent mají pokrýt evropské dotace.

INVESTICE DO BUDOUCNA

„Pořídit moderní zázemí pro muzea je velice složité. Je to ale investice, která se do budoucna zúročí. Chceme do depozitáře přesunout část věcí ze zámku a zároveň vytvořit muzeum 21. století. Zámek nám to neumožňuje, nebylo by vhodné tam stavět něco nového," vysvětlil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.



Muzeum má ve svých sbírkách více než 700 tisíc předmětů. Rozděleny jsou do 38 podsbírek a nový depozitář pojme 11 z nich, a to minimálně na 20 let.



„Vše, co se buduje v oblasti muzejnictví, je nutné činit s dostatečnou časovou rezervou, neboť se jedná o dlouhodobou práci se vzácným kulturním dědictvím," uvedl první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který je zodpovědný za kulturu a investice.

V areálu pardubického zámku dlouhodobě chybí moderní zázemí pro práci se sbírkovými předměty, pro jejich uložení, konzervaci i pro práci odborných kurátorů. V národní kulturní památce ale není nic takového možné vybudovat.



„K takové památce se musíme chovat s respektem a pokorou, ne vždy tomu tak bylo, proto část provozů přesouváme jinam, ovšem tak, aby vše bylo propojeno ve funkční celek," konstatoval Línek.

MODERNÍ ZÁZEMÍ

Do Ohrazenic se přesunou například sbírky etnografie, uměleckoprůmyslové a výtvarné práce, písemnosti, tisky, filmy, fotografie i předměty, které dokládají vývoj vědy, techniky a průmyslové výroby.



„Mezi moderní muzea současnosti se zařadíme kvalitními klimatickými podmínkami a příjmovým depozitářem, což je specializované pracoviště, kde projdou základním ošetřením nové přírůstky. Digitalizační pracoviště a kvalitní badatelna jsou pak jasným standardem, bez kterého si podobné pracoviště nedokážeme představit," poznamenal Libánek.



Kraj už získal stavební i územní povolení, připravena je také prováděcí projektová dokumentace. V současné době probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby. Podle plánu by se mělo začít stavět v prosinci letošního roku. „Už letos v létě začnou přípravné práce, které nejsou podpořeny dotacemi z Evropské unie," doplnil Libánek.

REHABILITACE ZÁMKU

Na výstavbu depozitáře by následně měl navázat projekt rehabilitace zámku jako sídla významného šlechtického rodu.