Na Chrudimce i Maťáku je bezpečno. Led má sílu

Pardubice – Bruslení na Matičním jezeře v Pardubicích je bezpečné. Dobrovolní hasiči prvního městského pardubického obvodu zde o tomto víkendu provedli kontrolní měření síly ledu.

Měření síly ledu na ChrudimceFoto: SDH Pardubice MO1

„Na Matičním jezeře se měření provedlo na třech místech. Síla ledu se tam pohybuje od 16 do 21 centimetrů, tedy dostatečně bezpečná pro sportovní aktivity," uvedl velitel hasičů Jiří Chmelík.

Hasiči se vydali také na sousední Chrudimku, i tam je led způsobilý k bruslení.

„Sílu 18 centimetrů jsme naměřili u lávky k Bubeníkovým sadům. 16 centimetrů je led silný pod mostem u soudu i u mlýnů a také pod lávkou do parku Na Špici," dodal Jiří Chmelík. Led je i na řece připraven k bruslení, i když opatrnost je vždy na místě.



„Je potřeba pamatovat, že led není vždy stejně silný. Je třeba počítat s tím, že v místě odtoků, kanalizačních výpustí může být výrazně slabší. Pevnost také ovlivní nečistoty, jako je například spadané listí. Zcela jistě není bezpečné přibližovat se k místům, kde je led prosekán například uměle kvůli provzdušnění kvůli chovu ryb. Určitě platí i to, že zejména děti by se na led neměly vydávat bez dozoru. To by mělo platit ale i pro dospělé bruslaře. I ti by se neměli vydávat bruslit o samotě, například kvůli pomoci v případě zranění či jiných komplikací," doporučil Jiří Chmelík.

Za všeobecně bezpečný led, na kterém lze bruslit, je považován ten, který je alespoň deset centimetrů silný. Dalším ukazatelem je to, že by měl mít namodralou barvu. Vždy platí, že před vstupem na led by se měl bruslař přesvědčit, že pohyb bude bezpečný. V případě, že je led viditelně poškozen, popraskán, prosakuje skrz něj voda či je slyšet praskání, se ihned vrátit.



Sílu ledu v centru Pardubic ohlídají hasiči i v nadcházejících dnech. „Další měření provedeme dnes, ve středu a pátek v závislosti na počasí," dodal Jiří Chmelík.