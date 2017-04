Na demolici bytového domu zastupitelé neschválili peníze

Pardubice – O jediný hlas na posledním zasedání zastupitelstva neprošlo schválení finančních prostředků na demolici bytového domu na náměstí Jana Pernera v Pardubicích. Ten má být zbourán kvůli výstavbě terminálu B u hlavního železničního nádraží. Cena demoličních prací se odhaduje přibližně na 7,5 milionu korun.

Demolice bytového domu.Foto: redakce

Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové (ANO) však rozhodnutí zastupitelstva nepřinese to, že by se dům nakonec stejně nezboural. „Neberu to v tuto chvíli jako prohru, katastrofu nebo tragédii. Dlouhá diskuze na téma demolice domu byla – až na některé slepě demagogické názory – přínosná. Vedla k zodpovězení dosud nevyřčených otázek, k upřesnění řady argumentů a přinesla i otázky nové. V tuto chvíli nepovažuji demolici bytového domu za ukončenou kapitolu," řekla Dvořáčková.



Plánované zbourání domu, odkud se dosud nepodařilo vystěhovat všechny nájemníky, opoziční zastupitelé dlouhodobě kritizují.

„Stavba terminálu B má začít nejdříve v roce 2019. Dům tedy může ještě dva roky fungovat a přinášet městu peníze. Byty mohou být použité jako startovací. Pokud se nakonec opravdu rozhodneme ho bourat, nespěchejme na to," uvedl Petr Klimpl (ODS).

Už na únorovém zasedání vyvolali opoziční zastupitelé hlasování o zrušení původního rozhodnutí demolici provést. Stěžovali si na to, že jim při tehdejším rozhodování chyběly úplné informace. Návrh ale neprošel.

„Demolice je ukvapená. V původních materiálech byla částka na zbourání 4 miliony korun, poté 6 milionů a teď 7,5 milionu korun. Bylo nám to předkládáno jako nejlevnější řešení, ale částka stále stoupá. Také si musíme uvědomit, že tam žijí osmdesátiletí a starší lidé, kteří se stěhovat nechtějí," prohlásil Jan Linhart (Patrioti Pardubic).

Přípravné práce na demolici však budou pokračovat dál. „Je to v souladu s přijatým usnesení zastupitelstva o demolici domu z loňského roku. Navíc v horizontu několika týdnů budeme znát vysoutěženou cenu demolice, takže se při případném rozhodování budeme moci opřít o reálné, nezpochybnitelné číslo," řekla Dvořáčková.

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ

Ostrou diskuzi na zastupitelstvu vnímá náměstkyně jako pobídku k doplnění dalších potřebných informací. „Eventuálně přidáme analýzy, jak to bude s hlukem a následnými variantami řešení po dokončení rekonstrukce přednádraží a terminálu městské hromadné dopravy a v budoucnosti stavbě a provozu terminálu B pro regionální dopravu. Věřím, že doplněné argumenty povedou k rozhodnutí demolici provést," dodala Dvořáčková.

Opozici se však nelíbí ani připravovaná výstavba terminálu B. „Zatím mě nikdo nepřesvědčil o tom, že by terminál B mohl být na pozemcích, které jsou k dispozici," konstatoval Milan Košař (Pardubáci).

Autobusové nádraží se navíc nachází jen o několik stovek metrů dál. „Myslíme si, že ten kousek mohou lidé prostě dojít, místo toho, abychom investovali 200 milionů korun," dodal Klimpl.