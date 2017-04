Na dostavbu sportovní haly na Dašické půjdou další miliony.

Pardubice - Cizí slečna mě tahá za ruku. Nechápu, co po mně chce. Proč na mě vůbec sahá? Je mi to nepříjemné. Klopím oči, nemohu se na ni dívat. Nevím, kam mě chce vést. Bráním se. Nemohu mluvit, jediné, co zvládnu, je výmluvné gesto: zkřížené ruce na prsou. Slečna to zkouší větší silou. Zapřu se. Prostě ne. Ničemu nerozumím. Jsem zmatená.