Na kraj se valí lavina vykopávek

Pardubický kraj - V letošním roce začne Pardubický kraj stavět v Ohrazenicích nový depozitář pro sbírky Východočeského muzea za téměř sto milionů korun.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Chce díky němu uvolnit a veřejnosti zpřístupnit historické prostory pardubického zámku, které nyní zbytečně slouží jako sklady.

Jenže problém „kam s nimi" touto výstavbou zdaleka neskončí. Kraj se musí připravit na záplavu archeologických nálezů, které vzejdou ze stavby dálnice D35 a dalších silničních tahů v regionu.

CÍL: UVOLNIT ZÁMEK

V areálu v Ohrazenicích, šest kilometrů od historického centra Pardubic, stojí tři bývalé školské budovy, z nichž dvě už v současné době slouží muzeu a krajské knihovně. Právě tady vyroste během dvou let s pomocí dotace z Evropské unie nový objekt za přibližně 97 milionů. Místo v něm bude pro některé sbírky i restaurátorské dílny muzea.



„Tento depozitář by měl hlavně uvolnit prostory zámku, kde připravujeme další projekt. Jeho prostřednictvím se zámek bude prezentovat jako sídlo Pernštejnů," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Podle jeho slov půjde o jeden z nejvýraznějších počinů na pardubickém zámku za posledních třicet let. Návštěvníci budou moci vstoupit do života příslušníků slavného rodu, ožijí i zámecké valy.



Ani chystaná stomilionová investice v Ohrazenicích ale problémy s depozitáři v kraji definitivně nevyřeší.

ARCHEOLOGOVÉ V AKCI

Pravděpodobně už letos na jaře totiž začne archeologický průzkum na trase dálnice D35. V okolí Opatovic nad Labem a obce Časy se přitom dají očekávat cenné nálezy. A jsou tu ještě připravované obchvaty Slatiňan a Svitav, i ty mohou přinést mnohé archeologické objevy. „Pracujeme s myšlenkou, že by poslední školská budova v areálu v Ohrazenicích byla přebudována tak, aby dokázala pojmout archeologické nálezy," řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Kdyby se tento záměr s pomocí evropských peněz podařil, měl by kraj podle jeho slov na deset let vystaráno a všechny nálezy by se shromažďovaly na jednom místě. Navíc strategicky výhodném – na kraji města a s dobrým dopravním napojením.