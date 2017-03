Na letiště se vrací Rusové. Nová linka míří do Petrohradu

Pardubice – Ruští cestující se vrací na pardubické letiště. V neděli ráno v Pardubicích poprvé přistálo letadlo na nové pravidelné lince z Petrohradu.

Ilustrační fotoFoto: Petr Huňáček/www.lkpd.info

Ta má být zatím v provozu každou neděli. Letiště se v minulých letech soustředilo právě na ruskou klientelu a po jejím odchodu se počty cestujících výrazně propadly.



Na pardubické letiště do roku 2015 létaly linky Pardubice – Moskva a Pardubice – Petrohrad. Společnost, která je provozovala, nejdříve částečně odešla a poté zbankrotovala. „Toto je nový dopravce, společnost Rossiya, která už létá do Prahy, ale tento let dala ve spolupráci s cestovní kanceláří do Pardubic," řekla ředitelka East Bohemian Airport (EBA) Hana Šmejkalová.



Letiště očekává, že nový ruský dopravce přinese nárůst počtu cestujících. Z Petrohradu přivezl nový spoj v neděli na východ Čech 189 lidí.



„Zatím je to jedna linka týdně, plánujeme tu spolupráci ještě rozšířit, aby těch linek z Petrohradu bylo víc. Záleží na tom, jaká bude poptávka a na celkové situaci v Rusku. Pokud by se nám podařily alespoň tři linky týdně, bylo by to úžasné," uvedla Šmejkalová.



Spolupráci s pardubickým letištěm v minulých dnech oznámila také nízkonákladová společnost Ryanair, která by chtěla od října létat třikrát týdně z Pardubic do Londýna. Smlouvu s aerolinkou ale musí ještě schválit akcionáři letiště, kterými jsou město Pardubice a Pardubický kraj. Linka by mohla do města přivést až 50 tisíc lidí ročně.