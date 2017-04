Na léto přiletí do Pardubic Gripeny

Pardubice – V létě si město vyzkouší roli základny stíhacího letectva. Z Čáslavi se sem nastěhují bitevníky ale i stíhací letouny.

Bojové letouny Gripen. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Střídání stráží. Letecká základna Čáslav si v létě vymění role s Pardubicemi. Do krajského města se na dva měsíce přestěhují jak stíhačky, tak bitevní letouny. Důvodem je rekonstrukce dráhy čáslavského letiště.

„Výluku plánujeme od 22. června do 21. srpna. Je to z důvodu opravy pojížděcí dráhy. Zde se musí do hloubky pěti centimetrů odfrézovat asi čtyřicet tisíc metru povrchu aby se mohly opravit ukryté trhliny. Znovu se položí nový asfalt, vyřežou se spáry a obnoví značení," vypočítává povinnosti Tomáš Maruščák, mluvčí čáslavské základny.

Do Pardubic se nastěhují tři typy strojů: bitevníky L159 a L39 a Gripeny, které drží nepřetržitou pohotovost pod velením NATO.

„Správa vojenského letiště Pardubice zajistí běžný provoz. Jsme přímo určeni jako záložní armádní letiště pro celou Českou republiku. Na tuto roli jsme standardně připraveni a není to pro nás žádné omezení či něco navíc," uvedla mluvčí pardubického vojenského letiště Iva Machová.

Pardubice tak na dva měsíce přeberou část povinností základny Čáslav. Stoupne tím zřejmě i hluková zátěž v okolí letiště. „Nebude to jen hotovost, ale i výcvik bitevních pilotů. Ten však probíhá v tomu určených prostorách, Pardubic se bude týkat jen vzlet a přistání. Pro plnění stanovených povinností, je nutný také výcvik. Za hlukovou zátěž se obyvatelům pochopitelně omlouváme," dodává Maruščák.