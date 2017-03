Na olympiádu přijede 1300 mladých sportovců z celé země

Pardubice – Co mají společného snowboardistka Ester Ledecká, tyčkař Jan Kudlička a krasobruslař Michal Březina? Své první medaile a sportovní úspěchy sbírali na olympiádách dětí a mládeže.

Maskot zimní olympiády dětí a mládežeFoto: archiv Pardubického kraje

Ještě než se v únoru příštího roku sjedou sportovní hvězdy z celého světa do Jižní Koreje na zimní olympiádu, zasáhne slavnostní sportovní nálada Pardubický kraj. Na konci ledna se sem vypraví přes 1300 českých dětí ve věku od 10 do 16 let na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže.

Přestože do této akce zbývá ještě deset měsíců, přípravy jsou v plném proudu. Rozpočet „malé" olympiády dosahuje téměř sedmnácti milionů korun. „Pardubický kraj přispěl ze svého rozpočtu deseti miliony korun na organizaci a 6,6 milionu korun investujeme do úprav sportovišť," uvedl na včerejší tiskové konferenci v Pardubicích hejtman Martin Netolický.

Investic do bezpečnostních prvků, které na místě zůstanou i po skončení olympiády, se tak dočká například biatlonový areál v Letohradu, areál na Větrném Vrchu, kde se budou odehrávat závody snowboardistů, nebo Buková hora.

ZAHÁJENÍ V ARENĚ

Hry v Pardubickém kraji budou trvat šest dní, a to od 28. ledna do 2. února 2018. „Všechny disciplíny se odehrají celkem na sedmi sportovištích, slavnostní zahájení se uskuteční v pardubické Tipsport areně a zakončení v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Olympijský dům bude v Evropském školicím centru v Litomyšli," přiblížil krajský radní pro sport René Živný.

„Pro lyžařské a snowboardové disciplíny počítáme s Bukovou horou a Větrným vrchem. Hned tři soutěže, a sice biatlon, běžecké lyžování a lyžařský orientační běh, bude hostit Letohrad," dodal Živný. Hokejové zápasy se odehrají v Chocni a v České Třebové. Rychlobruslení, krasobruslení, šachy a taneční soutěže budou v Litomyšli.