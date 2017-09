Pardubice /VIDEO UVNITŘ/ – Nejen na dopravní předpisy, ale také na vzájemnou komunikaci musí spoléhat chodci a řidiči.

Na přechodu musí dávat pozor jak chodec, tak řidič.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Začátek školního roku je i časem, kdy se policisté více věnují dopravní prevenci kvůli školákům.



V pátek vyrazili k přechodům s akcí Zebra se za tebe nerozhlédne. V ulici Na Drážce v Pardubicích policisté sice stojí v reflexních vestách, ale předškoláky čeká před vstupem na zebru malý test.

„Jakpak se správně přechází, to určitě víš,“ zpovídá školáka mluvčí pardubické policie Andrea Muzikantová. Tázaný chlapec ví a za odměnu dostává školní rozvrh s motivem zebry. Jenže těsně před začátkem září se na Pardubicku na přechodech bouralo a v Jaroslavi dokonce umíralo.



Z POHLEDU CHODCE

Když přicházím jako chodec k přechodu, tak se musím přesvědčit, zdali můžu vozovku bezpečně přejít a to z takového místa, ze kterého mám do vozovky dostatečný rozhled na obě strany. Rozhlédnu se nejprve na levou stranu, poté na pravou a pak se ještě jednou přesvědčím a zkontroluji situaci zleva. Pakliže vidím blížící se vozidlo, raději počkám, dokud na mě řidič nezareaguje zpomalením jízdy, nebo zastavením vozidla. Určitě neuškodí přímý oční kontakt s řidičem. Poté máme jistotu a můžeme vkročit na přechod. A ještě důležité upozornění pro chodce – nikdy nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozidlem,“ říká Andrea Muzikantová.

Z POHLEDU ŘIDIČE

Ale pro jistotu jsme se na věc podívali ještě z druhé strany – z pohledu řidiče.



Řidič je ze zákona povinen umožnit chodci na přechodu vozovku přejít. Ten si ovšem nelze vykládat jako absolutní přednost chodce.



„Jako řidič, který se blíží k přechodu pro chodce, musím sledovat situaci v jeho blízkosti. Zejména teď v začátku školního roku, kdy řada dětí ještě nemusí mít zažitý návyk správného dopravního chování. Před přechodem neuškodí zvolnit jízdu. Pokud vidím chodce, který se zjevně chystá vstoupit na přechod, plynule zastavím. Opět pro lepší vzájemné pochopení gestem nebo světly dám znamení, že o něm vím a vyčkám, než přejde a sledují stále dění před vozidlem, zda se například z druhé strany neblíží jiný chodec,“ popisuje Andrea Muzikantová.