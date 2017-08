Na projekt lávky dohlédne město. Původní návrh sklidil kritiku

Pardubice – Na výstavbu lávky přes pardubické nádraží, o kterou se postará Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), dohlédne zástupce města – architekt Milan Košař. První verze návrhu projektu totiž mezi zastupiteli sklidila kritiku.

„Milan Košař by se měl zasadit o kvalitní designovou úpravu lávky. Bude architektonicky a projekčně koordinovat oba spolupracující subjekty – jak město, tak SŽDC,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).



Lávka bude dlouhá asi 240 metrů a spojí centrum města s Duklou. Bude na ní možné si zakoupit i jízdenky na vlak. Radnici vyjde na necelých 10 milionů korun, zbylých 40 milionů korun by mělo zaplatit SŽDC z evropských dotací. Výstavba bude součástí rozsáhlých oprav celého železničního uzlu Pardubice, které mají začít v roce 2019. Celkové náklady rekonstrukce dosáhnou téměř 4 miliard korun.



Propojení pomocí lávky ale vadí opozičním zastupitelům. Ti kritizovali to, že v podkladech, které obdrželi, dostala výrazně větší prostor lávka než druhá možnost, tedy podchod. „Jsme stavěni do pozice, že koalice nám dá něco k rozhodnutí, ale je dávno rozhodnuto. Vidíme tady fauly, lži a podvody,“ řekl Jan Linhart (Patrioti Pardubic).