Na vesnicích a v menších městech chybějí zubaři

Pardubice – Bolí vás zuby a potřebujete jít k zubaři? V Česku vás v lepším případě čeká dlouhá objednací doba, než se na křeslo vůbec dostanete, anebo ještě hůř – prázdná ordinace, kde už nikdo neordinuje. Takto je tomu třeba v Cholticích. Tam místní zubařka odešla v červnu do důchodu a městys zatím za ni nedokázal najít náhradu.

Najít zubaře je dnes většinou obtížné všude. Největší problém to ale je na venkově a v menších městech. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Sháníme zubaře pomocí propagační kampaně – inzerujeme, oslovujeme lékařské fakulty, spolupracujeme se stomatologickou komorou. Už se nám ozvalo pár zájemců, žádný se ale zatím nerozhodl mít v našem městysi ordinaci,“ řekl Deníku choltický starosta Tomáš Bolek.

Problém s chybějícími zubaři řešili i na opačné straně kraje v Králíkách, kde nakonec od září budou působit ukrajinští zubaři. S takovýmto řešením by byl spokojen i choltický starosta. „Klidně bychom brali i lékaře ze zahraničí, jednoduše kohokoliv, kdo by byl schopen postarat se o více než 1500 pacientů,“ potvrdil.



S prázdnými zubařskými ordinacemi se potýkají i v Holicích, Králíkách či Moravské Třebové. V Pardubickém kraji je v současné době celkem 255 zubních ambulancí, řada z nich je i s větším počtem lékařů. Problémem však je, a to nejen v Pardubickém kraji, jejich rozmístění. Dentisté se totiž stahují do velkých měst. Za tento trend mohou zejména ekonomické důvody.



NEHRAZENÉ VÝKONY ZUBAŘE TÁHNOU

„Zubaři ve venkovských oblastech a menších městech žijí takřka pouze z výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Poptávka po nadstandardních službách tam je malá. Naopak ve velkých městech si zubaři přilepšují právě těmito výkony – po kterých je tam poptávka –, které platí sami pacienti. Někteří zubaři také nabízejí pacientům pouze tato nadstandardní ošetření, přitom mají povinnost nabídnout základní ošetření hrazené pojišťovnou. Důsledkem toho je, že ve velkých městech je přestomatologováno, neboť tam se zkrátka vyplatí mít ordinaci, zatímco v menších sídlech je problém zaplnit praxe po zubařích, kteří skončili,“ vysvětlil předseda Oblastní stomatologické komory Pardubice-Chrudim Tomáš Rejda.



„Řešením by mohly být třeba bonifikace pojišťoven, které by platily více za výkony, které provádějí zubaři na perifériích, vyrovnaly by se tak zisky zubařů z různých míst,“ nabídl řešení předseda.



PENÍZE, BYTY NEBO STIPENDIUM?

Pomoci se chystá i Pardubický kraj, i když zajištění lékařské péče není jeho přímou kompetencí. „Z hlediska počtu obyvatel v našem kraji máme dostatek zubařů. Společně se starosty však musíme zdravotním pojišťovnám zjevně dále a důrazněji připomínat, že zásadní pro nás nejsou jen počty, ale především pokrytí a dostupnost těchto služeb v celém území našeho kraje. Právě pojišťovny v tomto hrají ze zákona klíčovou roli,“ poznamenal krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr.



S tím souhlasí i litomyšlský starosta Josef Janeček. „Otázkou přímých finančních příspěvků pro zubaře i lékaře jsme se v minulosti zabývali a stále ji zvažujeme, nicméně peníze z městské a krajské kasy na tyto účely jsou jen možným přilepšením. Systémové řešení mají v rukou pojišťovny,“ uvedl.



Nápady na řešení mají i řadoví zubní lékaři. „Být obcí, tak bych nabídl zubaři bydlení nebo mě napadá poskytovat stipendium medikům zubního lékařství s tím, že by po absolvovaní ordinovali v dané obci po nějakou smluvně stanovenou dobu,“ zamyslel se pardubický zubní lékař Josef Kudelka. (jpr, rak, daf)