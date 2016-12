Na východ Čech dovezou skauti světlo z Betléma

Východní Čechy - Poselství klidu, míru a dobré vůle, Betlémské světlo, přijede v sobotu za vámi.

Světlo, které putuje z Betléma po celém světě do České republiky již tradičně přivedou čeští skauti.



Na východ Čech doputuje světlo z Brna přes Svitavy a Českou Třebovou vlakem do Pardubic. Na tamní hlavní nádraží přijede vlakem v sobotu v 10:53, odtud pak pokračuje do jednotlivých měst v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale třeba také do Liberce. Jednotlivé časy příjezdu světla do vašeh regionu najdete na webu: www.betlemskesvetlo.cz.