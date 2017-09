Na výstavě představí i protikroupové dělo

Pardubice – Tak někde uprostřed… S nadsázkou se dá říct, že na to jsou zvyklí. Na závěrečném turnaji Ligy mistrů vysvětlovali protivníkům, že jsou ze země, která leží uprostřed Evropy. Ti, co chtěli vědět, kde se nacházejí Pardubice, se od nich dozvěděli, že uprostřed České republiky. No a aby toho nebylo málo, obsadil FC Laguna ve městečku Terme Čatež místo uprostřed šestasedmdesáti týmů.