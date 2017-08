Festival vína a Vinařská noc se spojí. Na zámku bude živo

Pardubice – V pátek a sobotu se na pardubickém zámku uskuteční oblíbený festival vína. Největší změnou oproti loňskému ročníku je spojení festivalu s Vinařskou nocí. Ta se v minulých letech konala na Pernštýnském náměstí. Nyní se však obě akce propojí na zámku.

Na zámku v Pardubicích se bude ochutnávat víno a hrát hudba.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Milovníci vína tak budou mít možnost od zítřejší třinácté hodiny ochutnat vína z České republiky a zahraničí, a to například v zámecké věži, která není veřejnosti běžně otevřená.



Věž ale není jediným veřejnosti běžně nepřístupným místem, které se díky festivalu otevře. „Připravujeme i galerii festivalu vína v ‚krčku‘ zámku, který není běžně dostupný a vchází se do něj ze zámeckých valů,“ uvedl za organizátory Jiří Lejhanec.



Výstava mapující historii vína na pardubickém zámku však není jediným bodem doprovodného programu. V pátek v 18 hodin zahraje na hlavním nádvoří YOLO kvartet, který ztvárňuje melodie světových kapel. Následovat bude pardubický folklór nebo pop-rocková kapela Bohadlo Band.



Hlavním bodem pátečního programu je vystoupení populární české zpěvačky Lenny. Její koncert začne také na nádvoří ve 22.30 hodin.



ŽETONY JAKO DUKÁTY

Ochutnávat víno budou mít návštěvníci možnost díky žetonům, které získají při nákupu vstupenky. „Letošním platidlem bude replika dukátu Jana z Pernštejna raženého v Kladsku v šestnáctém století,“ sdělil Lejhanec.



Letos je vstupné rozdělené do dvou kategorií. Základní vstupné stojí sto korun a zahrnuje skleničku, tři žetony a pro první tři tisíce návštěvníků také taštičku na skleničku. VIP vstupné pak stojí dvě stě korun a místo tří žetonů je v ceně žetonů deset.



Všichni, kteří si vstupenku koupí, mají po oba dny festivalu do 18 hodin volný vstup do Východočeské galerie. „Na festival se těším, s manželem chodíme každý rok. Vždy objevíme nová vína,“ potvrdila oblíbenost festivalu mezi Pardubáky Alena Dvořáková. (buk)